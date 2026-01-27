ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி... பத்மஸ்ரீ விருதாளர் கிருஷ்ணனின் குடும்பத்திற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உதவி!
மகளுக்கு கல்வி வசதியும், நாங்கள் வசிக்க ஒரு வீடும் அரசு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று கிருஷ்ணனின் மனைவி சுசீலா உருக்கமாக கோரிக்கை வைத்து இருந்தார்.
Published : January 27, 2026 at 9:02 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலியாக, பத்மஸ்ரீ விருதாளர் மறைந்த பழங்குடியின ஓவியர் கிருஷ்ணனின் குடும்பத்திற்கு தேவையான உதவிகள் வழங்கப்படும் என்று கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
நீலகிரியில் பாரம்பரிய 'ஆல குரும்பா' கலை வடிவத்தை உலகறியச் செய்தவர் புகழ் பெற்ற பழங்குடியின ஓவியர் ஆர். கிருஷ்ணன். 3,000 ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியங்களின் பாணியை உள்வாங்கி, காடு மற்றும் இயற்கை சார்ந்த வாழ்வியலைத் தனது தூரிகையால் ஆவணப்படுத்தினார்.
இவர் வரைந்த ஓவியங்கள் இந்திய அளவில் மட்டுமல்லாமல் உலக அளவில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றன. இதற்காக இந்த ஆண்டுக்கான பத்ம ஸ்ரீ விருதாளர்கள் பெயர்களில் கிருஷ்ணனின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது. கிருஷ்ணனுக்கு சுசீலா என்ற மனைவியும், நான்கு பிள்ளைகளும் உள்ளனர். இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு உடல்நலக்குறைவால் கிருஷ்ணன் உயிரிழந்தார். அவரது மறைவுக்கு பிறகு அவரது குடும்பம் கடும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளானது. இதனால், இவரது மூத்த மகள் வாசுகி கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே கைவிட்டார்.
மகன் ராகுல் மேட்டுப்பாளையம் சீலியூரில் உள்ள அரசு பள்ளியில் 9ம் வகுப்பும், மகள்கள் கீதா 7ம் வகுப்பும், கீர்த்திகா 4ம் வகுப்பும் அரவேணுவில் உள்ள அரசு உண்டு உறைவிட பள்ளி விடுதியில் தங்கி படித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இது குறித்து கிருஷ்ணனின் மனைவி சுசீலா ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பேட்டி அளித்து இருந்தார். அதில் அவர், 'ஆல குரும்பா'வின் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களை ஓவியமாக காட்சிப்படுத்திய எனது கணவருக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது அறிவித்திருப்பது மகிழ்ச்சியாக உணர்கிறோம். ஆனால், இந்த உயரிய விருதை பெற போகும் நாங்கள் ஓலை குடிசையில் வறுமையில் வாழ்கிறோம். பண வசதி இல்லாமால் எனது மகள் கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே கைவிட்டுள்ளார்.
கணவர் இருக்கும் வரை நான் எந்த வேலைக்கும் சென்றதில்லை. அவருடைய வருமானம் எங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது எங்களுடைய நான்கு குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் அடிப்படை தேவைக்காக கூலி வேலைக்கு செல்கிறேன். தற்போது மேட்டுப்பாளையம் அருகே உள்ள எனது தாயார் வசிக்கும் குடிசை வீட்டிற்கு வந்து விட்டோம். குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு இருக்க இடம் இல்லாமல் தவித்து வருகிறேன். கல்வி கட்டணம் செலுத்த முடியாததால் மூத்த மகள் கல்லூரி படிப்பு இரண்டு மாதங்களிலேயே நின்றுவிட்டது. எனவே, மகளுக்கு கல்வி வசதியும், நாங்கள் வசிக்க ஒரு வீடும் அரசு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்''என்று சுசீலா உருக்கமாக கோரிக்கை வைத்தார்.
இந்த செய்தியை நமது ஈடிவி பாரத் இணைய தளத்தில் சிறப்பு செய்தி தொகுப்பாக வெளியிட்டிருந்தோம். இது குறித்து தகவல் அறிந்த கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் உடனடியாக கிருஷ்ணனின் குடும்பத்தினருக்கு உதவி செய்ய வருவாய் துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும், அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.