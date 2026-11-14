பெண் யூடியூபருக்கு கொலை மிரட்டல், வீடியோக்களைத் திருடி அவதூறு பரப்பிய நபர் கைது
கைதான மணிகண்டன் மீது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏற்கனவே 16 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அவர் பல வழக்குகளில் போலீசாரிடம் சிக்காமல் தலைமறைவாக இருந்து வந்ததும் அம்பலமானது.
Published : November 14, 2026 at 3:59 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பெண் யூடியூபரின் வீடியோக்களைத் திருடி சமூக வலைத்தளத்தில் அவதூறு பரப்பியதுடன் கொலை மிரட்டல் விடுத்த நபரை கோவை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோவை, சிவானந்தா காலனி பகுதியில் பெண் ஒருவர் கடந்த ஒரு வருடமாக கடை நடத்தி வருகிறார். இவர் டியூப் சேனல் ஒன்றையும் நடத்தி, தான் தயாரிக்கும் பொருட்களின் செய்முறை மற்றும் விற்பனை விவரங்களை வீடியோக்களாகப் பதிவிட்டு வருகிறார்.
இந்த சூழலில், கடந்த ஆகஸ்ட் 24 முதல் திருச்செந்தூரைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவர், ‘mani_history_mad’ என்ற அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலும், ‘Tiruchendur Manikandan’ என்ற யூடியூப் சேனலிலும் அந்த பெண்ணின் வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை அனுமதியின்றித் திருடிப் பதிவிட்டு அவதூறு பரப்பி வந்து உள்ளார்.
இது குறித்துப் பாதிக்கப்பட்ட பெண் நேற்று (நவ.13) கோவை மாநகர சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரில், தனது தொழில் மற்றும் விற்பனைப் பொருட்கள் குறித்து எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாமல் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளையும் அவதூறுகளையும் மணிகண்டன் பரப்பி வந்ததாகக் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.
மேலும், பெண் என்றும் பாராமல் பெண்மைக்குப் பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் தனது புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்தி இழிவுபடுத்தியதோடு, "உன்னை இத்துடன் முடித்து விடுவேன்" எனக் கொலை மிரட்டல் விடுத்துத் தொழிலில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்து இருந்தார்.
இந்தப் புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த கோவை சைபர் கிரைம் போலீசார், சைபர் தடயங்களைக் கொண்டு தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
இதில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட மணிகண்டன் (37) நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் தலைமறைவாகப் பதுங்கி இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனை அடுத்து, காவல் உதவி ஆய்வாளர் லிங்கேஸ்வரன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் விரைந்து ஊட்டிக்குச் சென்று, அங்கு பதுங்கி இருந்த மணிகண்டனை இன்று அதிரடியாகக் கைது செய்து கோவைக்கு அழைத்து வந்தனர்.
தொடர்ந்து, காவல் ஆய்வாளர் கவிதா லட்சுமி மேற்கொண்ட புலன் விசாரணையில், கைதான மணிகண்டன் மீது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏற்கனவே 16 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், அவர் பல வழக்குகளில் போலீசாரிடம் சிக்காமல் தலைமறைவாக இருந்து வந்ததும் அம்பலமானது.
விசாரணைக்குப் பிறகு மணிகண்டன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சமூக வலைதளங்களில் பெண்களுக்கு எதிராக அவதூறு பரப்புவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக் கோவை மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரித்து உள்ளனர்.