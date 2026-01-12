ETV Bharat / state

செல்போனில் லிங்க் அனுப்பி ரூ.16 லட்சம் மோசடி - குஜராத் கும்பலை தட்டி தூக்கிய கோவை போலீஸ்

முதியவர் புகாரின் பேரில் சைபர் கிரைம் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து இந்த குற்ற சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 10 பேரை கைது செய்தனர்.

மோசடியில் ஈடுபட்ட 10 பேர் கொண்ட கும்பல்
மோசடியில் ஈடுபட்ட 10 பேர் கொண்ட கும்பல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 2:15 PM IST

கோயம்புத்தூர்: முதியவரின் செல்போனை ஹேக் செய்து அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ.16 லட்சம் மோசடி செய்த குஜராத்தை சேர்த்த 10 பேர் கொண்ட மோசடி கும்பலை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கவுண்டம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முதியவர் சாமுவேல் சந்திரசேகர் (71). இவரது செல்போன் எண்ணிற்கு 2 மாதங்கள் முன்பு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தின் பெயரில் லிங்க் ஒன்று வந்துள்ளது. அந்த இணைப்பை திறந்து பார்த்த போது, முதியவரின் செல்போன் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அடுத்த நாள் முதியவரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.16 லட்சம் பணம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த முதியவர் வங்கிக்கு சென்று பார்த்த போது, கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் எடுக்கப்பட்டு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து பணத்தை இழந்த முதியவர் சாமுவேல் கோயம்புத்தூர் மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

அப்புகாரின் பேரில் தனிப்படை போலீஸார் சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் குஜராத் மாநிலத்தில் பதுங்கி இருந்த கும்பல் இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டு இருப்பது தெரியவந்தது. இதனயடுத்து குஜராத் மாநிலம் சூரத் சென்ற தனிப்படையினர் மோசடி கும்பலை சேர்ந்த 10 பேரை கைது செய்தனர்.

சூரத் பகுதியை சேர்ந்த பத்லியா ரஜினி பாய் தல்ஷிபாய், விஸ்வபாய் ஹிமத்பாய் ரடாடியா, ரடாடியா சவன், கோஹில் விஜய் தயாள் பாய், ரத்தூர் ஜிதேந்திர சிங் சர்வன் சிங், கிராசே மகேந்திர சிங் தாகே சிங், சோவாடியா மிரல் மனோஜ் பாய், கபில் ராஜு பாய் கோத்ரே, சோ வாடியா மீட் மனோஜ் பாய், பால் சந்தன் ஜெயநாத் ஆகிய 10 பேரை கைது செய்து கோயம்புத்தூர் அழைத்து வந்தனர்.

இவர்களிடம் இருந்து ரூ.3.50 லட்சம் பணம் மற்றும் 311 கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகள், ஸ்வைப்பிங் மெஷின் போன்றவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் இவர்களின் வங்கி கணக்கில் இருந்த ரூ.6.39 ல்டசம் பணம் முடக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகின்றது. கோயம்புத்தூர் போலீசார் குஜராத் சென்று மோசடி கும்பலை கைது செய்து வந்துள்ள நிலையில், அவர்கள் இதே போல வேறு ஏதேனும் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார்களா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

