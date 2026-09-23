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சிங்கப்பூரில் இருந்து விமானத்தில் கடத்திவரப்பட்ட சுமார் ரூ. 2 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் - இருவர் கைது

தங்க கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட இருவருக்கும் 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் வழங்கி நீதிபதி சிவக்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சிங்கப்பூரில் இருந்து தங்கம் கடத்தி வந்த இருவர் கைது
சிங்கப்பூரில் இருந்து தங்கம் கடத்தி வந்த இருவர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 10:51 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: சிங்கப்பூரிலிருந்து விமானம் மூலம் சட்டவிரோதமாக 1,571 கிராம் தங்கத்தை கடத்தி வந்த இரு பயணிகளை சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் கைது செய்துள்ளனர்.

கோவை விமான நிலையத்திலிருந்து சிங்கப்பூர், சார்ஜா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் சார்ஜா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் பயணிகள் அவ்வப்போது தங்கம் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை கடத்தி வரும் சம்பவங்கள் தொடர்கிறது.

இந்நிலையில் கடந்த செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி இரவு 10.30 மணியளவில் கோவை வந்த ஸ்கூட் விமானத்தில் தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதாக சுங்கத்துறை அலுவலர்களுக்கு ரகசிய தகவல் வந்தது. இதனை அடுத்து அந்த விமானத்தில் வந்து இறங்கிய பயணிகளின் உடைமைகளை சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் சோதனையிட்டனர்.

அப்போது, அதில் வந்த இரு பயணிகள் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் இருந்ததால் அவர்களிடம் நடத்திய சோதனையில், அவர்கள் இருவரும் தங்கத்தை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது. இதில், சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த கேசவன் (வயது 31) என்ற பயணியிடம் தங்க சங்கிலி மற்றும் தங்க கட்டியாக 835 கிராம் தங்கமும், தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த வீரப்பன் ரங்கசாமி என்ற பயணியிடம் 736 கிராம் தங்கமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மொத்தமாக 1,571 (இந்திய மதிப்பில் சுமார் 2 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் இதன் மதிப்பு இருக்கும்) கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து இருவரையும் சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் கைது செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் கோவை தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நேற்று (செப்டம்பர் 22) ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அப்போது, அவர்கள் இருவரையும் 15 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி சிவக்குமார் உத்தரவிட்டதை அடுத்து, கேசவன் சென்னை புழல் சிறையிலும், வீராசாமி கோவை மத்திய சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டனர்.

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இதுகுறித்து சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் கூறியபோது, “கோவையில் இருந்து சிங்கப்பூர் மற்றும் அரபு நாடுகளுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் தங்கம் விலை குறைவாக கிடைக்கிறது என்பதால் அதிக அளவில் வாங்கி வருகின்றனர். அது போல் தங்க கடத்தலிலும் சிலர் ஈடுபடுகின்றனர்.

இதனை தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்து கடத்தலில் ஈடுபவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கைகளில் சுங்கதுறை அலுவலர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறோம். மேலும், இந்த ஆண்டில் இதுபோன்று பத்துக்கும் மேற்பட்ட முறை கடத்தல் தங்கம் பிடிபட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு பல கோடி ஆகும்” என்று தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

GOLD SMUGGLING
TWO INDIVIDUALS ARREST
விமானம் மூலம் தங்கம் கடத்தல்
GOLD SMUGGLING BY FLIGHT
GOLD SMUGGLING TWO PERSONS ARREST

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