டேட்டிங் ஆப் மூலம் பழக்கம்: பெண்ணிடம் 3 சவரன் நகை, ரூ.90,000 அபேஸ்; டிஎஸ்பி மகன் கைது!
டி.எஸ்.பியின் மகன், இளம் பெண்ணுடன் டேட்டிங் ஆப் மூலம் பழகி வந்த நிலையில் நேரில் சந்திக்க அழைத்து தங்க நகை மற்றும் பணத்தை திருடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 11, 2025 at 3:04 PM IST
கோயம்புத்தூர்: டேட்டிங் ஆப் மூலம் பழகி இளம் பெண்ணிடம் 3 சவரன் நகை, ரூ.90,000-ஐ கொள்ளையடித்த டி.எஸ்.பியின் மகனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த 25 வயது பெண் கடந்த ஆறு மாதங்களாக பாப்பநாயக்கன்பாளையத்தில் உள்ள மகளிர் விடுதியில் தங்கி, தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பம்பிள் (Bumple) மற்றும் சினாப்சாட் (Snapchat) மூலம் கோவை ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த தருண் (28) என்ற இளைஞருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இவர் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பணியாற்றும் டி.எஸ்.பி. தங்கப்பாண்டியன் என்பவரது மகன்.
இந்நிலையில் இளம் பெண் மற்றும் தருண் டேட்டிங் ஆப்பில் நெருங்கி பழகி வந்துள்ளனர். கடந்த 2 ஆம் தேதி நேரில் சந்திக்க முடிவு செய்துள்ளனர். அதன்படி தருண் மாலை 6 மணிக்கு தனது சொகுசு காரை எடுத்துக் கொண்டு பாப்பநாயக்கன்பாளையம் சென்று இளம் பெண்ணை விடுதியிலிருந்து அழைத்து கோவை சென்றுள்ளார்.
அப்போது க.க.சாவடி தனியார் கல்லூரி அருகே தருண் காரை நிறுத்தியுள்ளார். அங்கு மற்றொரு நபர் காருக்குள் ஏறியுள்ளார். சிறிது நேரம் மூவரும் பேசிக் கொண்டிருந்த நிலையில் தருண் மற்றும் அந்த நபர் சேர்ந்து இளம் பெண்ணை மிரட்டி அவர் அணிந்திருந்த 3 சவரன் நகையை பறித்துள்ளனர். மேலும் அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.90,000-ஐ யுபிஐ மூலம் தங்களது வங்கி கணக்குக்கு மாற்றியுள்ளனர். இதையடுத்து அந்த பெண்ணை கோவை - திருச்சி சாலையில் இறக்கிவிட்டுள்ளார். அப்போது, அந்த பெண் விடுதியில் நேரம் தாமதமாக செல்ல அனுமதி கிடையாது என கூறியதாக தெரிகிறது.
அதனால், அவர்கள் இளம்பெண்ணின் மொபைலை வாங்கி அதன் மூலம் நட்சத்திர ஹோட்டலில் அறையை பதிவு செய்து கொடுத்து அனுப்பியுள்ளார். இதையடுத்து நட்சத்திர விடுதிக்கு சென்ற அந்த இளம் பெண் பெற்றோர்களை செல்போனில் அழைத்து இது குறித்து கூறியுள்ளார். பின்னர், இந்த சம்பவம் குறித்து கோவை பந்தய சாலை காவல் நிலையத்தில் தருண் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டது.
புகாரின்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் தருணை நேற்று கைது செய்து, கோவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட தருண் ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
இது குறித்து ஓய்வு பெற்ற காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “கல்லூரி மாணவர்கள் ஏராளமானோர் டேட்டிங் ஆப்பை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது புதிதாக நட்பு ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர். அதன் மூலம் பல்வேறு குற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன. இது சைபர் கிரைம் பிரிவுக்கு கீழே வருவதால் போலீசாரால் முழுமையாக கண்காணிப்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. ஆகையால் பெற்றோர்கள் மாணவர்களை முழுமையாக கண்காணிக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.