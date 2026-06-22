தகாத உறவுக்கு இடையூறாக இருந்த 6 வயது சிறுவன் கொலை: தாய்க்கு ஆயுள் தண்டனை; ஆண் நண்பருக்கு இரட்டை ஆயுள்

தகாத உறவுக்கு இடையூறாக இருந்த 6 வயது சிறுவன் கொலை: தாய்க்கு ஆயுள் தண்டனை; ஆண் நண்பருக்கு இரட்டை ஆயுள்
குற்றவாளிகள் ஏக காலத்தில் தண்டனையை அனுபவிக்கக் கூடாது என்றும், தனித்தனியாக அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : June 22, 2026 at 5:17 PM IST
கோயம்புத்தூர்: திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு இடையூறாக இருந்த 6 வயது சிறுவனை கொலை செய்த வழக்கில், தாய்க்கு ஆயுள் தண்டனையும், ஆண் நண்பருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும் விதித்து கோவை சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கோவை சாய்பாபா காலனி கோவில்மேடு பகுதியை சேர்ந்தவர் திவ்யா. இவருக்கு அபிஷேக் (6) என்கிற மகனும், 3 வயதில் வர்ஷினி என்ற மகளும் இருந்தனர்.
இதனிடையே, கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, திவ்யாவை விட்டு அவரது கணவர் பிரிந்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, அதே பகுதியை சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ராஜதுரை (35) என்பவருடன் திவ்யாவுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. நாளடைவில், இது திருமணத்தை மீறிய உறவாக மாறியது.
இந்த சூழலில், இவர்களின் தகாத உறவுக்கு திவ்யாவின் 6 வயது மகன் அபிஷேக் இடையூறாக இருந்ததாக தெரிகிறது. இந்த கோபத்தில் ராஜதுரையும், திவ்யாவும் சேர்ந்து சிறுவன் அபிஷேக்கை அடித்து துன்புறுத்தியுள்ளனர்.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19 அன்று, கரோனா காலத்தில் ராஜதுரையும், திவ்யாவும் சிறுவன் அபிஷேக்கை குச்சியால் அடித்துள்ளனர். மேலும், இரும்பு கம்பியை தீயில் வைத்து சூடு வைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதில் வலி தாங்க முடியாமல் மயங்கி விழுந்த சிறுவனை, திவ்யாவும், ராஜுதுரையும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே சிறுவன் உயிரிழந்தான்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சாய்பாபா காலனி போலீசார், கொலை வழக்குப் பதிவு செய்து திவ்யாவையும், அவரது ஆண்நண்பர் ராஜதுரையையும் கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கு கோவை மாவட்ட எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது.
வழக்கின் இறுதி விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், திவ்யாவையும், ராஜதுரையையும் குற்றவாளி என நீதிமன்றம் அண்மையில் அறிவித்திருந்தது. இவர்களுக்கு தண்டனை விவரங்கள் பிறகு அறிவிக்கப்படும் என நீதிபதி தெரிவித்திருந்தார்.
அதன்படி, நீதிபதி விவேகானந்தன் இன்று தண்டனை விவரங்களை வாசித்தார். அதில், ராஜதுரைக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும்,13 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் , ரூ.1.10 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்படுவதாக நீதிபதி தெரிவித்தார். மேலும், திவ்யாவுக்கு 10 ஆண்டு சிறைத் தண்டனையும், ஆயுள் தண்டணையும் விதித்தார்.
இந்த தண்டணையை குற்றவாளிகள் ஏககாலத்தில் அனுபவிக்க முடியாது எனவும், தனித்தனியாக தண்டணையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபசி உத்தரவிட்டார். அதாவது, ராஜதுரை 13 ஆண்டு தண்டணையை அனுபவித்த பின்பு, ஆயுள் தண்டணையை அனுபவிக்க வேண்டும்.
திவ்யா 10 ஆண்டு சிறை தண்டணை அனுபவித்த பின்னர், ஆயுள் தண்டணை அனுபவிக்க வேண்டும் என தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.