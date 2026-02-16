2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் தாக்கல்; கோவை மாநகராட்சி அதிமுக கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு
பட்ஜெட்டில் வருவாய் மற்றும் மொத்த மூலதன வரவினம் 4,915.50 கோடி எனவும், வருவாய் மற்றும் மூலதன செலவினம் 5,041.71 கோடி எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : February 16, 2026 at 5:19 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கடந்த முறை மாநகராட்சி பட்ஜெட் தொடர்பான மேயர் உரைக்கும் இந்த பட்ஜெட் உரைக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை என்று கோவை மாநகராட்சி அதிமுக கவுன்சிலர்கள் பட்ஜெட்டை விமர்சித்துள்ளனர்.
கோவை மாநகராட்சியின் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மாநகராட்சி வரிவிதிப்பு மற்றும் நிதிக்குழு தலைவர் முபசீரா பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். மாநகராட்சி கூட்டத்தில் மேயர் ரங்கநாயகி உட்பட பெண் கவுன்சிலர்கள் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான சேலை அணிந்து பங்கேற்றனர்.
பட்ஜெட்டின் போது, வருவாய் மற்றும் மொத்த மூலதன வரவினம் 4,915.50 கோடி எனவும், வருவாய் மற்றும் மூலதன செலவினம் 5,041.71 கோடி என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், இந்த நிதியாண்டில் நிகர பற்றாக்குறை 126.21 கோடியாக இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புக்கள் எதுவும் இல்லை, கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் சொன்ன விஷயங்களே திருப்பி சொல்லப்பட்டு இருப்பதாக கூறி அதிமுக கவுன்சிலர்கள் பிரபாகரன், ஷர்மிளா ஆகிய இருவரும் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
அதனை தொடர்ந்து பேட்டியளித்த அதிமுக கவுன்சிலர் பிரபாகரன், ''இது ஒரு வெற்று பட்ஜெட். இதில் மக்களுக்கான எந்த பயனும் இல்லை. கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பேசியதை தான் இந்த முறையும் மேயர் பேசியுள்ளார். கடந்த முறை மாநகராட்சி பட்ஜெட் தொடர்பான மேயர் உரைக்கும் இந்த பட்ஜெட் உரைக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி படத்திற்கு பதில் துணை முதலமைச்சர் படம் மட்டும் மாறி இருக்கிறது.
'ஸ்மார்ட் கிளாஸ்' கொடுப்பேன் என்று கடந்த ஆண்டு அறிவித்தார்கள், அதைத் தான் இம்முறையும் அறிவித்துள்ளார்கள். பொது சுகாதாரத் துறையை பொறுத்த வரை, பெண்களுக்கு முழு உடல் பரிசோதனை இலவசம் என்றார்கள். இந்த முறையும் அதையேதான் சொல்லி இருக்கிறார்கள்.
நீர்நிலைகளில் ஆகாயத் தாமரையை அகற்றுவது எந்த புது அறிவிப்புகளும் இல்லை. சக்தி சாலை விரிவாக்கத்திற்கு எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான பூங்கா அமைக்கப்படும் என்று கடந்தாண்டு அறிவித்தார்கள், இந்த முறையும் அதே அறிவிப்பை கொடுத்துள்ளார்கள். இது தேர்தலுக்காக வெறும் மாயாஜால பட்ஜெட். இதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை.
கோவையில் இளைஞர்களுக்கு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், நீச்சல் குளமோ எதுவும் கட்டவில்லை. ஐந்தாண்டு இருண்ட மாநகராட்சியாக கோவை மாநகராட்சி உள்ளது'' என பேசினார்.