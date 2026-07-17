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திமுக ஆட்சியில் ரூ.40 கோடி ஊழல்: கோவை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் பரபரப்பு புகார்

திமுக ஆட்சியில் ஊழல் நடைபெற்றதாக குற்றம்சாட்டிய காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரியை 2 மாதம் சஸ்பெண்ட் செய்து மேயர் லோகநாயகி உத்தரவிட்டார்.

கோவை மாமன்ற கூட்டத்தில் கோஷமிட்ட காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரி
கோவை மாமன்ற கூட்டத்தில் கோஷமிட்ட காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 8:01 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: முந்தைய திமுக ஆட்சியில் ரூ.40 கோடி ஊழல் நடைபெற்றதாக கோவை மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் பெண் கவுன்சிலர் குற்றம்சாட்டியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கோவை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டம் இன்று தொடங்கியது. மேயர் ரங்கநாயகி தலைமையில் நடத்த இந்த கூட்டத்திற்கு, மாநகராட்சி ஆணையர் கட்டா ரவி தேஜா, துணை மேயர் வெற்றிசெல்வன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

அப்போது காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரி உட்பட சில கவுன்சிலர்கள் மேயர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையரை திடீரென முற்றுகையிட்டனர்.

பின்னர், முந்தைய திமுக ஆட்சியில் செம்மொழி பூங்காவில் ரூ. 40 கோடி ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாகவும், இதுகுறித்து மேயர் பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.

இதற்கு திமுக கவுன்சிலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அப்போது காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரிக்கும், திமுக பெண் கவுன்சிலர் மீனாலோகு, இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

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இதனைத் தொடர்ந்து, திமுக பெண் கவுன்சிலர்கள் சாந்தி முருகன், மாலதி, மீனாலோகு ஆகியோர் சேர்ந்து காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரியுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர், அவரை திமுக பெண் கவுன்சிலர்கள் மாமன்றத்தில் இருந்து வெளியே இழுத்து சென்றனர்.

இதற்கிடையே, அதிமுகவை சேர்ந்த 3 பேர், கவுன்சிலர்கள் பிரபாகரன் தலைமையில் குடிதண்ணீர் வழங்க கோரி காலி குடங்களுடன் தனியாக போராட்டம் நடத்தினர்.

சிபிஐ, சிபிஎம் கவுன்சிலர்கள் சின்ன வேடம்பட்டி ஏரியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையத்தை அமைக்க கூடாது என கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது. தொடர்ந்து கூச்சல் குழப்பம் முடிவுக்கு வராமல் கடும் அமளி ஏற்பட்டதால் மாமன்ற கூட்டத்தை மதியம் 12 மணி வரை ஒத்திவைப்பதாக மேயர் ரங்கநாயகி உத்தரவிட்டார்.

மேலும், மாமன்ற மாண்பை மீறியதாக காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரி, கோவை மாநகராட்சி வார்டு கவுன்சிலர்களான மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த ராமமூர்த்தி, பூபதி , இ.கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த சாந்தி, பிரபா ரவீந்திரன் ஆகியோரை இரண்டு மாத காலத்துக்கு சஸ்பெண்ட் செய்தும் மேயர் ரங்கநாயகி உத்தரவிட்டார்.

இதையடுத்து, 12 மணிக்கு கூட்டம் துவங்கிய நிலையில், காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரி மட்டுமே 2 மாதத்திற்கு சஸ்பெண்ட் எனவும், கம்யூனிஸ்ட் கவுன்சிலர்கள் சஸ்பெண்ட் இல்லை என்றும் அறிவித்தார்.

பின்னர், கூட்டத்தில் 130-க்கும் மேற்பட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. கோவை மாநகராட்சி மன்றக் கூட்டம் கடந்த முறை நடைபெற்ற போது, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் புகைப்படம் வைத்த போது காமராஜர் புகைப்படமும் வைக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.

இந்த சூழலில், இன்றைய கூட்டத்தின் போது அனைத்து கட்சி கவுன்சிலர்களும் வியப்படையும் வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பலரின் புகைப்படங்களும் கூட்ட அரங்கில் இடம்பெற்றிருந்தன.

முதலமைச்சர் விஜய்யின் புகைப்படம் அருகே முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி புகைப்படங்களும், வலப்புற சுவரில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், கருணாநிதி, ஜெயலலிதா புகைப்படங்களும் இருந்தன.

இடதுபுற சுவரில் காமராஜர், பக்தவச்சலம், ராஜகோபாலாச்சாரி உள்ளிட்டோரின் புகைப்படங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன.

TAGGED:

காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரி
திமுக ஆட்சி
40 கோடி ஊழல்
COIMBATORE CORPORATION MEETING
கோவை மாநகராட்சி கூட்டம்

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