அரசு குடியிருப்பில் கைவரிசை; கொள்ளையர்களை சுட்டுப்பிடித்தது ஏன்? கோவை காவல் ஆணையர் விளக்கம்

கோவையில் அரசு குடியிருப்பில் புகுந்து 3 மணிநேரத்தில் 42 சவரன் தங்க நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் ஆ.சரவண சுந்தர்
கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் ஆ.சரவண சுந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 30, 2025 at 10:28 AM IST

கோயம்புத்தூர்: கவுண்டம்பாளையம் அரசு குடியிருப்பில் 13 வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து 42 சவரன் தங்க நகை, ரூ.1.50 லட்சம் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வடமாநிலத்தை சேர்ந்த மூவரை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடித்தனர்.

கோவை கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்பில் 1,848 வீடுகள் உள்ளன. நேற்று முன்தினம் இந்தக் குடியிருப்பின் A-பிளாக்கில் 3 வீடுகள், C-பிளாக்கில் 10 வீடுகள் என மொத்தம் 13 வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து, வீட்டிலிருந்த 42 பவுன் தங்க நகைகள், 500 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்கள் மற்றும் ரூ.1.5 லட்சம் பணம் கொள்ளை போகின. இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த கவுண்டம்பாளையம் போலீசார் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

தொடர்ந்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனர். இதில், வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் இந்த திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதும், இவர்கள் குனியமுத்தூர் அருகே குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் பதுங்கி இருப்பதும் தெரியவந்தது.

அதன்படி, நேற்று அப்பகுதிக்குச் சென்ற போலீசார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆசிப் (48), இர்பான் (45), கல்லூ ஆரிப் (60) ஆகிய 3 பேரையும் துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடித்தனர். இதனையடுத்து, காயமடைந்த 3 பேரையும் மீட்டு சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் சரவண சுந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கொள்ளையர்களை சுட்டுப் பிடித்தது ஏன்?

இந்த நிலையில், இச்சம்பவம் குறித்து கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் ஆ.சரவண சுந்தர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “கவுண்டம்பாளையம் வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்பில் உள்ள வீடுகளின் பூட்டுகளை உடைத்து திருட்டு சம்பவம் நடைபெற்றது. இச்சம்பவத்தில் சிசிடிவி காட்சி மற்றும் ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுப்பட்டவர்கள் குனியமுத்தூர் பகுதியில் பதுங்கி இருந்தது தெரியவந்தது.

அவர்களை பிடிக்க முயன்றபோது, குற்றவாளிகள் போலீசாரை தாக்க முற்பட்டதால் தற்காப்புக்காக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது. உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 12 பேர் குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் தங்கி பாத்திர வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர். இவர்களுடன் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் இந்த 3 பேரும் வந்து தங்கியுள்ளனர். தற்போது மூவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். இவர்களிடம் இருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம் மற்றும் தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இவர்களது கைரேகைகள் எடுக்கப்பட்டு உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இவர்களுடன் தங்கி இருந்த 12 பேரிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. சுமார் 3 மணிநேரத்தில் அனைத்து வீடுகளிலும் கொள்ளை அடித்துச் சென்றுள்ளனர். இவர்கள் 3 பேரையும் கவுண்டம்பாளையம் பகுதிக்கு அழைத்து வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் இணைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. முதல்கட்டமாக ஆர்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்கள் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது” என்று சரவண சுந்தர் கூறினார்.

