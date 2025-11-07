ETV Bharat / state

கோவையில் மீண்டுமொரு அதிர்ச்சி சம்பவம்; மர்மநபர்களால் காரில் கடத்தப்பட்ட இளம்பெண்ணை தேடும் போலீஸ்!

கோவை இருகூர் பகுதியில் இளம்பெண் ஒருவரை சிலர் தாக்கி வலுகட்டாயமாக காரில் கடத்தி சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிசிடிவி காட்சி
சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 11:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: காரில் வந்த மூன்று நபர்கள் சாலையில் நின்றுகொண்டிருந்த பெண்ணை தாக்கி, கடத்தி சென்றபோது அவர் அலறிய சத்தம் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

கோவை விமான நிலையத்தின் பின்புறம் நள்ளிரவில் ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்திருந்த இளம் பெண், மர்ம நபர்களால் பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவம் அண்மையில் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில் குணா என்கிற தவசி, சதீஷ் என்கிற கருப்பசாமி, கார்த்திக் என்கிற காளீஸ்வரன் ஆகிய மூன்று பேரை திங்கட்கிழமை (நவ.3) இரவு காவல்துறையினர் சுட்டுப்பிடித்தனர்.அதன் தாக்கம் குறைவதற்குள்ளேயே, நேற்றிரவு மீண்டும் இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் கோவையில் நிகழ்ந்துள்ளது.

கோவை ஒண்டிபுதூர் அடுத்த இருகூர் பகுதியில் இளம்பெண் ஒருவரை சிலர் மிரட்டி வலுகட்டாயமாக காருக்குள் ஏற்றி சென்றதாக சம்பவத்தை கண்ணால் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு, முதற்கட்ட விசாரணைக்காக சிசிடிவி காட்சிகளை கைபற்றினர். அந்த சிசிடிவி காட்சிகளின்படி இருகூர் அடுத்த தீபம் நகரில் நின்று கொண்டிருந்த காரில் வந்த மூன்று பேர் பேருந்துக்காக காத்திருந்த இளம் பெண்ணை தாக்கியதோடு, அவரை இழுத்து காருக்குள் ஏற்றி சென்றது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து கார் ஏஜி புதூர் பகுதியை கடந்து இருகூர் நோக்கி சென்றதும் முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

மேலும், பெண்ணிடம் அவர்கள் முதலில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், பின்னர் அவரை தாக்க தொடங்கியுள்ளனர். அதில் தாக்குதலுக்குள்ளான பெண் அலறியதை கேட்டு அருகில் இருந்தவர்கள் உதவுவதற்காக முன் வந்துள்ளனர். அப்போது அவர் வலுக்கட்டாயமாக அழைத்து செல்லப்பட்டதாக தெரிகிறது. தொடர்ந்து கார் சென்ற பாதைகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்கள் அனைத்தையும் கைபற்றி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதனிடையே, உண்மையிலேயே இளம் பெண் கடத்தப்பட்டாரா? அல்லது குடும்பப் பிரச்சனை காரணமாக வலுக்கட்டாயமாக உறவினர்களால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டாரா? யார் அந்த நபர்கள்? பெண்ணை எங்கே கடத்தி வைத்துள்ளனர்? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிரமார விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக நகை தொலைந்துவிட்டதாக நாடகமாடிய தம்பதி - ரயில்வே போலீசாரிடம் சிக்கியது எப்படி?

மேலும், சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையில் மூவரின் அடையாளங்களை வைத்து போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் கோவையில் பெரும் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை
COIMBATORE COLLEGE STUDENT CASE
கோயம்புத்தூர்
கல்லூரி மாணவர் கடத்தல்
COIMBATORE STUDENT KIDNAPPED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.