தேர்தல் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தவறான பதிவுகளை பகிர்ந்தால் கடும் நடவடிக்கை: கோவை ஆட்சியர்
சோஷியல் மீடியாக்களில் வாக்காளர்களை பாதிக்கும் பதிவுகள் வந்தால் கடும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 16, 2026 at 6:48 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தேர்தல் சம்பந்தமாக தவறான தகவல்களை பதிவு செய்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதைத் தொடர்ந்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அதிகாரியுமான பவன்குமார், மாநகர காவல் ஆணையாளர் கண்ணன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தனர்.
அப்போது பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார், “நேற்று (மார்ச் 15) முதலே மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளது. கோவையில் 27,14, 676 மொத்த வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதனடிப்படையில் 3,571 வாக்குச்சாவடிகள் மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளது. ECINet மொபைல் செயலி மூலமும் வாக்காளர்கள் அவர்களது முழு விவரங்களை அறியலாம்.
ஆன்லைன் வாயிலாகவே தேர்தல் விதிமீறல்கள் குறித்து புகாரளிக்கலாம். அரசியல் கட்சிகளும் அவர்களுக்கான அனுமதிக்கு ஆன்லைன் மூலமாக பதிவு செய்யலாம். மேலும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 24 மணி நேர கட்டுப்பாட்டு மையமும் இதற்காக இயங்கப்படும். 1800250086 என்ற எண்ணில் கட்டுப்பாட்டு மையத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கோவை மாவட்டத்தில் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் webcasting வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 8334 பேலட் யூனிட்கள், 5700 கட்டுப்பாட்டு யூனிட்கள், 5572 விவிஎம் பேட்கள் உள்ளன. MCMC மூலமாகவும் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் மீடியாக்களில் வரும் செய்திகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் மாடல் போலிங் ஸ்டேஷன் அமைக்கப்படும். 182 பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டு, அங்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்தவுள்ளோம்” என்று கூறினார்.
மேலும், “50,000 ரூபாய் வரை ஆவணங்களின்றி பணத்தை எடுத்துச் செல்லலாம். அதை மீறி எடுத்துச்செல்லும் பட்சத்தில் ஆவணங்கள் இல்லையென்றால் பறிமுதல் செய்யப்படும். பொதுமக்கள் இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள கமிட்டியை அணுகி ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு பணத்தை பெற்றுச்செல்லலாம்.
மலைப்பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளை அடைவதற்கு ஏதேனும் சிரமங்கள் இருந்தால் அதனை களைவதற்கான நடவடிக்கைகளும் வனத்துறையுடன் கலந்தாலோசித்து மேற்கொள்ளப்படும்” என்றார்.
சோஷியல் மீடியாக்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள்
- சோஷியல் மீடியாக்களில் வாக்காளர்களை பாதிக்கும் பதிவுகள் வரும் பொழுது அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்
- MCMC சர்டிபிகேஷன் இல்லாமல் எந்தவொரு வேட்பாளரையும் விளம்பரம் செய்யக்கூடாது. அதனை மீறும்பட்சத்தில் தக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
- சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூரியன்ஸர்கள் தவறான பதிவுகளை போட்டாலோ, தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறி பதிவிட்டாலோ அது சம்பந்தமாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும்.
ஆட்சியரைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கோவை மாநகர காவல் ஆணையாளர் கண்ணன், தேர்தலுக்கு தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் மாநகர காவல்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் தேர்தல் விதிமுறை மீறல்கள் குறித்து தகவல் வரும் பட்சத்தில் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.