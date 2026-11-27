கோயம்புத்தூரில் நாரைகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பு; உறுதியான பறவைக் காய்ச்சல் தொற்று
பறவைக் காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டதால் கடலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான கோழிகள் அழித்து புதைக்கப்பட்டன.
Published : November 27, 2026 at 6:18 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் மாநகரில் நாரைகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்து சாலையில் கிடந்த நிலையில், பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பால்தான் உயிரிழந்தது என்பது பரிசோதனை முடிவில் உறுதியாகியுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கடலூர் மாவட்டம், நொச்சிக்காடு பகுதியில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில் ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் திடீரென உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு போபாலில் உள்ள ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் பறவைக் காய்ச்சலுக்கான நோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, அப்பகுதியில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில் இருந்து சுமார் 25,000 கோழிகளை அழித்த கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறையினர், அவற்றை ஆழமான குழிகளில் புதைத்தனர். அதேபோல், கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அத்துடன், நோய் பாதிப்பு உறுதிச் செய்யப்பட்ட கோழிப் பண்ணைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு, அடுத்த 90 நாட்களுக்குப் புதிய கோழிகளை வளர்க்கத் தடையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நோய்த்தொற்று பாதிக்கப்பட்ட பண்ணையிலிருந்து சென்னைக்கு சுமார் 8,000 கோழிகள் விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டதாக எழுந்துள்ள புகார் குறித்தும் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, கோயம்புத்தூரில் சக்தி சாலையில் உள்ள ஆம்னி பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள மரங்களில் ஏராளமான நாரைகள் வசித்து வந்த நிலையில், கடந்த நவ.18- ஆம் தேதி 10க்கும் மேற்பட்ட நாரைகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்து சாலையில் விழுந்து கிடந்தன.
இது தொடர்பான தகவலின்பேரில் கோயம்புத்தூர் வனத்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று உயிரிழந்த நாரைகளைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனை செய்தனர். மேலும் அதன் மாதிரிகளை போபாலில் உள்ள ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த நிலையில் பரிசோதனை முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
அதில் நாரைகள் பறவைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து சுகாதாரத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கோயம்புத்தூர் மாநகரின் முக்கிய பகுதியில் பறவைக் காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு- கேரளம் மாநில எல்லைப் பகுதியான வாளையாறு சோதனைச் சாவடியில் முகாம் அமைத்து கேரளம் மாநிலத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு, விவரங்களை அதிகாரிகள் சேகரித்து வருகின்றன.