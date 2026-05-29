கோயம்புத்தூர் சிறுமி வன்கொடுமை வழக்கு - அதிருப்தி தெரிவித்த நீதிமன்றம்
Published : May 29, 2026 at 3:19 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் சிறுமி வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகளை பாதுகாக்கும் வகையில் தான் அனைவரும் செயல்படுகின்றனர் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தியும் வேதனையும் தெரிவித்துள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலைச் செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு மாற்ற உத்தரவிடக் கோரி விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் மாநில தலைவர் சொக்கலிங்கம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அவரது மனுவில், "கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூரை சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி, கடந்த மே 21- ஆம் தேதி மாலை 5 மணியளவில் வீட்டின் அருகே உள்ள மளிகைக் கடையில் பொருட்களை வாங்க சென்ற போது பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வரும் கார்த்திக் என்பவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் ஏமாற்றி அழைத்து சென்றுள்ளார். நீண்ட நேரமாக சிறுமி வீடு திரும்பாததால், சிறுமியின் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தில் இரவு 10 மணியளவில் புகார் அளித்தனர். அப்போது, சிறுமியை கடத்தி சென்றதாகக் கூறப்படும் கார்த்திக்கும், சிறுமியின் பெற்றோருடன் இணைந்து தேடியுள்ளார்.
மே 22-ம் தேதி சிறுமியின் உடல் அருகில் உள்ள கண்ணம்பாளையத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. பின்னர், வழக்கு போக்சோ சட்டப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு தனிப்படை குழு சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் கார்த்திக் மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோரை கைது செய்தது.
இது குறித்து பேசிய சிறுமியின் தாய், "சிறுமி பாதுகாப்பாக இருப்பதாக காவல் துறை முதலில் தெரிவித்தது. ஆனால், உயிரிழந்த நிலையில் சிறுமியின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன் தவறான தகவலை காவல் துறை தெரிவித்தது என தெரியவில்லை" என்று கூறியுள்ளார்.
சிறுமி காணாமல் போன நேரத்தில் காவல் துறை என்ன விசாரணை செய்தது? என்பதை நீதிமன்றம் கண்காணிக்க வேண்டும். அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி வழக்கு, அண்ணா நகர் 10 வயது சிறுமி பலியல் வன்கொடுமை வழக்கு ஆகியவற்றில் நீதிமன்ற தலையீட்டுக்கு பின்பே தீர்வு கிடைத்தது.
ரகசியமாக விசாரிக்க வேண்டிய இந்த சிறுமி வழக்கில், குடும்பத்தினர் விவரங்கள் அனைத்தும் செய்திகளில் வெளியாகின. அதனால், நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்த வேண்டும். வழக்கின் விசாரணை முடியும் வரை பத்திரிகை மற்றும் ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும். வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (மே 29) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து இன்னும் நீக்கப்படவில்லை. தொடர்ந்து பல்வேறு தகவல்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. அதனால் நீதிமன்றம் தலையிட்டு உரிய விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர், "டிஎன்ஏ மாதிரி ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன் முடிவுக்காக காத்திருக்கிறோம். விரைவாக விசாரணை முடிக்கப்படும். விரைவில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும். வழக்கு விசாரணை விரைவாக நடந்து வருகிறது. உலகிலேயே தலைசிறந்த காவல் துறையான தமிழ்நாடு காவல்துறை திறமையாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் சில இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை முடக்குவது தொடர்பான நடவடிக்கையை முடிக்க குறைந்தது ஒரு வாரம் தேவைப்படும்" என்றார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "குற்றவாளிகளை பாதுகாக்கும் வகையில் தான் அனைவரும் செயல்படுகின்றனர். காவல் துறை விசாரணைக்கும் போதுமான கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என தெரிவித்து விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.