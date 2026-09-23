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மனித உரிமை ஆணையத்தில் சேர்ப்பதாக பண மோசடி: தலைமறைவாக இருந்த வழக்கறிஞர் கைது

உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சரவணன் கருப்பசாமி, தன்னை மனித உரிமை ஆணையத்தின் பிரதிநிதி என கூறிக் கொண்டு சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரில் பல நபர்களிடம் லட்சக்கணக்கில் பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாகப் புகார்கள் எழுந்தன.

வழக்கறிஞர் சரவணன் கருப்பசாமி
வழக்கறிஞர் சரவணன் கருப்பசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 3:15 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: மனித உரிமை ஆணையத்தில் உறுப்பினராகச் சேர்ப்பதாகக் கூறி, பலரிடம் பணம் வசூலித்து மோசடி செய்த வழக்கில், தலைமறைவாக இருந்த உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞரை கோயம்புத்தூர் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னையைச் சேர்ந்த உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சரவணன் கருப்பசாமி (50). இவர் தன்னை அகில உலக மனித உரிமை ஆணையத்தின் இந்தியப் பிரதிநிதி என்று கூறி பலரிடம் அறிமுகமாகியுள்ளார். தொடர்ந்து, அந்த ஆணையத்தில் உறுப்பினராகச் சேர்ப்பதாகக் கூறி சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரில் பல நபர்களிடம் லட்சக்கணக்கில் பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாகப் புகார்கள் எழுந்தன.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில், கோயம்புத்தூர் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் விசாரணை நடத்தி, கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு கோயம்புத்தூர் தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு, சாட்சி விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.

அப்போது இந்த வழக்கில் ஜாமீனில் வெளியே வந்த சரவணன் கருப்பசாமி, அதன் பின்னர் நீதிமன்ற விசாரணைகளுக்கு ஆஜராகாமல் தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வந்தார். இந்நிலையில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோதும் அவர் ஆஜராகாததால், அவருக்கு எதிராக ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து நீதிபதி சிவகுமார் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இதனையடுத்து, தனிப்படை அமைத்து அவரைத் கோயம்புத்தூர் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், பழனியில் குடும்பத்தினருடன் பதுங்கியிருந்த சரவணன் கருப்பசாமியை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவர் கோயம்புத்தூர் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது அவர் வழக்கறிஞர்களுக்கான கருப்பு அங்கி மற்றும் உடையில் ஆஜரானார்.

இதனைக் கண்ட நீதிபதி சிவக்குமார், இந்த வழக்கில் நீங்கள் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபராக இருப்பதால், வழக்கறிஞர் உடையில் ஆஜராகக்கூடாது என்று கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து சரவணன் கருப்பசாமி நீதிமன்ற வளாகத்தில் தனது கோட்டைக் சுழற்றிக் கொடுத்துவிட்டு சாதாரண உடையில் நீதிமன்றத்தில் நின்றார்.

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அப்போது, தனக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டிருந்த காரணத்தினால் தான், நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து ஆஜராக முடியவில்லை என்று தெரிவித்தார். இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி சிவக்குமார், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சரவணன் கருப்பசாமியை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அவர் கோயம்புத்தூர் மத்திய சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

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LAWYER MONEY SCAM
கோயம்புத்தூர்
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COIMBATORE LAWYER ARREST

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