எரிந்த நிலையில் பெண் சடலம் மீட்பு - காவல்துறையினர் விசாரணை
தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைத்த காவல்துறையினர், தடயங்களை சேகரித்தனர்.
Published : July 31, 2026 at 10:55 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சாலையில் அடையாளம் தெரியாத பெண் சடலம் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் கிணத்துக்கடவு பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி - கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அருகே கோடங்கிபாளையம் செல்லும் சாலையின் ஓரம் அடையாளம் தெரியாத, உடல் பாதி எரிந்த நிலையில் கிடந்த பெண் சடலத்தை கண்ட அவ்வழியே சென்றவர்கள் கிணத்துக்கடவு காவல் நிலையத்தின் காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கிணத்துக்கடவு காவல்துறையினர், பெண்ணின் சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டது. அதேபோல், மோப்ப நாய்களும் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டது.
பெண்ணின் சடலம் கைப்பற்றப்பட்ட சாலையில் இருக்கும் சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை காவல்துறையினர் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அத்துடன், உயிரிழந்த பெண் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்? கொலையா? தற்கொலையா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.