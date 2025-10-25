ETV Bharat / state

'பேராசிரியர்கள், பணியாளர்கள் அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த தடை' - பாரதியார் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் உத்தரவு!

அலுவலக நேரங்களில் பணியினை தவிர்த்து முன் அனுமதியின்றி பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்குள் கூட்டம் கூடுவது மற்றும் பிற தகாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்
கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 9:32 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 9:58 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பாரதியார் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனுமதி இல்லாமல் ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என்று பதிவாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மருதமலை பகுதியில் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 39 துறைகளில் முனைவர் பட்டம் உள்பட 54 முதுகலை படிப்புகள் உள்ளன. இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் 143 உறுப்பு கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் தேசிய மதிப்பீடு A++ கிரேடு அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது.

பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை, முதுகலை பிரிவுகளில் 2000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். மேலும் 1200க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் என்று 1500க்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களில் தற்காலிக பணியாளர்களும் அடங்குவர்.

பல்கலைக்கழக நிரந்தர பணியாளர்கள், தற்காலிக பணியாளர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அவ்வப்போது ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் நடத்துவது வழக்கம். இந்த நிலையில் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனுமதி இல்லாமல் ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என்று பதிவாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பல்கலைக்கழக பதிவாளரின் சுற்றறிக்கை
பல்கலைக்கழக பதிவாளரின் சுற்றறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது தொடர்பாக கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் ராஜவேலு அனைத்து பேராசிரியர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களுக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.

அந்த சுற்றறிக்கையில், ''பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் / அலுவலர்கள் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடத்தப்படும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் (கூட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள்) முறையாக பதிவாளரிடம் உரிய முன் அனுமதி / ஒப்புதல் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

பல்கலைக்கழகத்திற்கு வரும் முக்கிய பிரமுகர்கள், அரசு துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆகியோர்களை சந்திப்பதற்கும், மனுக்கள் மற்றும் கோரிக்கைகள் போன்றவற்றை வழங்கவும், பதிவாளரிடம் உரிய முன் அனுமதி பெற வேண்டும்.

பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள், மாண்பமை நீதிமன்றம் மற்றும் அரசு துறையைச் சார்ந்த உயர் அதிகாரிகளுக்கு தங்களது கோரிக்கைளை எடுத்துச் செல்லும் முன்னர், பதிவாளரிடம் உரிய முன் அனுமதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

பல்கலைக்கழக பதிவாளரின் சுற்றறிக்கை
பல்கலைக்கழக பதிவாளரின் சுற்றறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்குள் செய்தி ஊடகங்களை (Press/Media) அழைக்க பதிவாளரிடம் முன் அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு உரிய அனுமதி பெறாமல், பல்கலைக்கழகத்தினை விமர்சனம் / அவதூறு செய்வதும் மற்றும் பல்கலைக்கழகம் / ஆசிரியர்கள் / அலுவலர்கள் நன்மதிப்பிற்கு களங்கம் விளைவிக்கக் கூடிய எந்த செயல்கள் நடைபெறுமாயின், சம்மந்தப்பட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை பல்கலைக்கழகம் /அரசு விதிகளின்படி எடுக்கப்படும். அலுவலக நேரங்களில் அலுவலகப் பணியினை தவிர்த்து, முன் அனுமதியின்றி பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்குள் கூட்டம் கூடுவது மற்றும் பிற தகாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேற்கூறியவற்றை கடைபிடிக்க தவறும்பட்சத்தில், முன்னேச்சரிக்கை அல்லது விளக்கம் எதுவும் கோராமல் பல்கலைக்கழகம் / அரசு விதிகளின் படி தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

எனவே, பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்திற்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்க வாய்ப்பளிக்கா வண்ணம் மேற்கூறிய விதிகளுக்குட்பட்டு, பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் அனைவரும் பல்கலைக்கழகத்தின் நன்மதிப்பிற்கும், முன்னேற்றத்திற்கும் ஒத்துழைப்பு நல்கி நன்முறையில் நடந்துகொள்ளுமாறு கனிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது'' என்று அந்த சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசு கூறுகையில், "பதிவாளர் சுற்றறிக்கை ஆசிரியர்களை அச்சுறுத்துவது போல் உள்ளது. நிரந்தர பணியாளர்கள், தற்காலிக பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் அனைத்து உரிமையும் உள்ளது. தங்களது கோரிக்கைகளை வெளிப்படுத்த போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்கின்றனர். அதனை முடக்குவதற்காக இந்த சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக எண்ணுகிறோம்" என்றார்.

இந்த சுற்றறிக்கை குறித்து பாரதியார் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் ராஜவேலுவிடம் கேட்டபோது, "ஆசிரியர்களின் உரிமைகளை பறிக்கும் வகையில் இந்த சுற்றறிக்கை வெளியிடப்படவில்லை. பணி நேரத்தின்போது ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அவர்களின் நியாயமான கோரிக்கையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்கின்றனர். பணி நேரத்தில் அவர்கள் கோரிக்கை வலியுறுத்தி போராட்டங்கள் செய்வதால் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கிறது. அதனால் பணி நேரத்தை தவிர காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் அவர்கள் கோரிக்கை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டங்கள் அனுமதி பெற்று நடத்திக் கொள்ளலாம். பல்கலைக்கழக விதிப்படி இந்த சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

