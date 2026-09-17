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பயங்கரவாத குழுவுக்கு ஆதரவாக இளைஞர்கள் ஒருங்கிணைப்பு - உ.பியைச் சேர்ந்த இளைஞர் கோவையில் கைது

சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் மூலம் இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து, நாட்டிற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாக உ.பியைச் சேர்ந்த இளைஞர் கோவையில் கைது செய்யப்பட்டார்.

கோவையில் கைதான மக்சூத் அலி
கோவையில் கைதான மக்சூத் அலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 11:30 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: அல்கொய்தா சித்தாந்த ஆதரவு ஆன்லைன் குழுவுடன் தொடர்பில் இருந்ததாக உத்தர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 19 வயது இளைஞரை கோவை பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.

சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் மூலம் அல்கொய்தா சித்தாந்த ஆதரவு குழு அமைத்து இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து, நாட்டிற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் சிலர் ஈடுபடுவதாக உத்தர பிரதேச மாநில பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு (ATS) போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதுகுறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆசம்கரைச் சேர்ந்த முகமது நபீல் என்பவரை கடந்த 12-ஆம் தேதி போலீசார் கைது செய்தனர்.

அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த மக்சூத் அலி (19) என்ற இளைஞர், அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டில் கோவை மாவட்டத்திற்கு வந்து அறை எடுத்து தங்கி இருந்தது போலீசாருக்கு தெரியவந்தது. அவர் உத்தர பிரதேச மாநிலம் சித்தார்த் நகர் மாவட்டம் மாத்வாபூரைச் சேர்ந்த அப்துல் குத்தூஸ் என்பவரின் மகன் என்பதும், தற்போது பெங்களூருவில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருவதும் தெரியவந்தது.

அதனையடுத்து, மக்சூத் அலி குறித்து கோவை பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு உ.பி பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தகவல் அளித்தனர். அதன் அடிப்படையில், பெங்களூரு செல்வதற்கு கிளம்பிக்கொண்டிருந்த மக்சூத் அலியை, நேற்று (செப்.16) கோவை பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வளைத்து பிடித்து கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவரை உ.பி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

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அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், ஆன்லைன் தொடர்புகளை மேற்கொள்ள பிரத்யேக செயலிகளை வடிவமைத்திருப்பது தெரிய வந்ததுள்ளது. குறிப்பாக இந்த நபர் ’CAPTAIN M NETWORK’ என்ற பிரத்யேக செயலியை உருவாக்கி, அதன் மூலம் நபீல் உள்ளிட்ட சிலருடன் பேசி வந்ததும், அவரது இரு வாட்ஸ்அப் எண்களிலும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த எண்கள் இடம்பெற்றிருந்ததும் விசாரணாயில் தெரியவந்துள்ளது.

இதனையடுத்து, உ.பி போலீசார் மக்சூத் அலியை கைது செய்து விசாரணைக்காக உத்தர பிரதேசம் அழைத்து சென்றுள்ளனர். இது சம்பவத்தில் கைதானவர்கள் மீது UAPA சட்டத்தின் (சட்ட விரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்டம்) கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

TAGGED:

COIMBATORE ANTI TERRORISM SQUAD
ANTI TERRORISM ACTIVITIES
பயங்கரவாத குழுவுக்கு ஆதரவு
பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு
KOVAI ANTI TERRORISM SQUAD

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