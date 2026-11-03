உள்ளாடைக்குள் மறைத்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.1.15 கோடி தங்கம்; கோவை விமான நிலையத்தில் சிக்கிய பெண்
ஷார்ஜாவில் இருந்து வந்த அந்த பெண்மணி, தனது உள்ளாடைக்குள் தங்கத்தை மறைத்து கடத்தி வந்தது சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் தெரியவந்தது.
Published : November 3, 2026 at 5:37 PM IST
கோவை: கோவை விமான நிலையத்தில், உள்ளாடைக்குள் மறைத்து கடத்தி வரப்பட்ட 1.15 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கத்தை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடரபாக, ஷார்ஜாவில் இருந்து வந்த பெண்ணை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.
கோவை பீளமேட்டில் உள்ள பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிநாடுகளுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த விமான நிலையத்தில் இருந்து, நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கம்.
வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானங்களில் வரும் ஒரு சிலர் அவ்வப்போது தங்கம் கடத்தி வருவதும் தொடர்கிறது. இதனையடுத்து, தங்கம் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்க சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், கோவை விமான நிலையத்தில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள ஷார்ஜாவில் இருந்து வரும் விமானத்தில் தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதாக, திருச்சி சுங்கத் துறை நுண்ணறிவுப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில், ஷார்ஜாவில் இருந்து நேற்று அதிகாலை வந்த 'G-9410' என்ற ஏர் அரேபியா விமானத்தில் கோவை வந்திறங்கிய பயணிகளிடம் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் வந்திறங்கிய பெண் பயணியை, அதிகாரிகள் தனியறைக்கு அழைத்துச் சென்று தீவிரமாகச் சோதனையிட்டனர். அந்தச் சோதனையில், அந்த பெண்மணி தனது உள்ளாடைக்குள் தங்கத்தை மறைத்து கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
அவரிடம் இருந்து 808.27 கிராம் எடை கொண்ட 24K தங்கம் பேஸ்ட் வடிவில் மீட்கப்பட்டது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கத்தின் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு ரூ.1.15 கோடி இருக்கும் என்று சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.
இதையடுத்து, கடத்தி வரப்பட்ட தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த சுங்கத் துறை அதிகாரிகள், அதை கடத்தி வந்த பெண் பயணியிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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இந்த கடத்தலின் பின்னணியில் சர்வதேச கடத்தல் கும்பல் ஏதேனும் உள்ளதா ? கோவையில் இந்தத் தங்கத்தைப் பெற இருந்தது யார்? என்பது குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.