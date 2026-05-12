எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிர்ப்பு - எஸ்.பி.வேலுமணியின் புகைப்படத்தை காரில் வைத்த கோவை அதிமுக நிர்வாகிகள்

எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கு கோவை அதிமுக நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

காரில் வைக்கப்பட்டுள்ள எஸ்.பி வேலுமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 12, 2026 at 9:58 PM IST

கோயம்பத்தூர்: அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் எழுந்துள்ள நிலையில், கோவை நிர்வாகிகள் காரில் வைக்கப்பட்டிருந்த எடப்பாடி பழனிசாமியின் படத்தை மாற்றி, எஸ்.பி வேலுமணியில் படத்தை வைத்து எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக 169 இடங்களில் போட்டியிட்டு, 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. பல்வேறு தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழக்கும் நிலைக்கு அதிமுக தள்ளப்பட்டது. அதிமுக தொடர் தோல்வியை சந்தித்து வரும் நிலையில், பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையை எதிர்த்து கட்சியில் போர்க்கொடி தூக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக நிற்கும் நிலையில், பெரும்பாலானவர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் சி.வி.சண்முகத்தின் தலைமைக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், இன்று சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், திமுக கூட்டணியில் சேர எடப்பாடி பழனிச்சாமி முடிவு செய்தார் என பகிரங்கமாக தெரிவித்தார். அதற்கு நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம். கட்சியின் தொடர் தோல்விக்கான காரணங்களை முழுமையாக ஆராய, கட்சியின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல பொதுக் குழுவை கூட்ட வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளோம்” என தெரிவித்தார். மேலும், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவெகவிற்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் அறிவித்தார்.

இந்நிலையில், அதிமுகவின் கோட்டை என கருதப்படும் கோவையில் அதிமுக நிர்வாகிகள் தொடர் தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். சட்டை பை மற்றும் காரில் வைக்கப்பட்டிருந்த எடப்பாடி பழனிசாமியின் புகைப்படங்களை மாற்றி, தற்போது எஸ்.பி.வேலுமணியின் புகைப்படத்தை வைத்துள்ளனர்.

இது குறித்து அக்கட்சியினர் கூறுகையில், “அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை ஏற்ற பின்னர் தொடர்ந்து தோல்விகளை அதிமுக சந்தித்து வருகிறது. தோல்விக்கான காரணங்கள் முறையாக ஆய்வு செய்யப்படுகிறதா? என்பது சந்தேகமாக உள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமியின் சுய நலத்திற்காக எடுக்கப்படும் முடிவுகளால் அதிமுக பெரும் சரிவை சந்தித்து வருவதால், அவரின் தலைமையை மாற்ற வேண்டும். அதிமுகவிற்கு புதிய பொதுச் செயலாளராக எஸ்.பி. வேலுமணி வரவேண்டும். இதனை கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள பெரும்பாலானோர் ஆதரிக்கிறார்கள்" என தெரிவித்தனர்.

