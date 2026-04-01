உள்ளூர் வேட்பாளர் வேண்டுமா? வெளியூர் வேட்பாளர் வேண்டுமா? எஸ்.பி.வேலுமணி கேள்வி

உலக நாடுகளில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்து எண்ணெய் கப்பல்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அழகாக கொண்டு வந்து இறக்கியிருக்கிறார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பிரச்சாரம்
Published : April 1, 2026 at 5:07 PM IST

கோயம்புத்தூர்: வெளியூர் வேட்பாளர்கள் நமக்கு வேண்டுமா? உள்ளூர் வேட்பாளர் வேண்டுமா? என்று பொதுமக்கள் மத்தியில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனனை ஆதரித்து முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். இடையர் வீதி பகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட எஸ்.பி.வேலுமணி, "கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிகப்படியான திட்டங்களைக் கொண்டு வந்து செயல்படுத்தியவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அம்மன் அர்ஜுனன்; கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக கோவையில் எந்த திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படவில்லை.

கோயம்புத்தூரில் அதிகமான ஸ்மார்ட் சிட்டிப் பணிகள், மேம்பாலங்கள் ஆகியவை அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தான் கொண்டுவரப்பட்டன. அதிமுக ஆட்சியில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டன. ஆனால் திமுகவினர் அந்த வீடுகளை விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர். அம்மன் அர்ஜுனன் நம்மில் ஒருவர். யார் எப்போது அழைத்தாலும் உடனடியாக வருபவர். திமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் அனைவரும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வெளியூர் வேட்பாளர்கள்.

28 மாதங்களுக்கு பிறகு மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுத்தார்கள். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மின்சாரக் கட்டணம் எவ்வளவுச் செலுத்தி உள்ளீர்கள்? சொத்துவரி எவ்வளவு செலுத்தி உள்ளீர்கள்? மளிகைப் பொருட்கள் எவ்வளவுக்கு வாங்கினீர்கள்? என்று கணக்கு போட்டு பாருங்கள். அதிமுக ஆட்சி இருந்திருந்தால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூபாய் 5 லட்சம் மீதமாகியிருக்கும்.

கோயம்புத்தூரில் சட்டம்-ஒழுங்கு மிகவும் மோசமாக உள்ளது. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் அரங்கேறியுள்ளன. எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் இருக்கும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் பல்வேறு திட்டங்களைக் கொடுத்தனர். அமெரிக்கா- ஈரான் போரினால் மற்ற நாடுகளில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தியாவில் இல்லை. ஐந்து எண்ணெய் கப்பல்களை அழகாக கொண்டு வந்து இறக்கி இருக்கிறார் பிரதமர் மோடி.

தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் வந்து வாக்கு வாங்கிச் செல்லும் வெளியூர் வேட்பாளர்கள் நமக்கு வேண்டுமா? உள்ளூர் வேட்பாளர் வேண்டுமா? என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கோவை தெற்கு தொகுதியில் பல்வேறு திட்டங்கள் வருவதற்கு அம்மன் அர்ஜுனன் தான் காரணம். மற்றவர்கள் எல்லாம் தேர்தல் முடிந்ததும் ஊருக்கு சென்று விடுவார்கள். ஒரு வாக்குகள் கூட மற்ற கட்சிகளுக்கு செல்லக்கூடாது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வாக்குகள் சென்றாலும் கூட அது செல்லாத வாக்காகிவிடும். அனைவரிடமும் எடுத்துச் சொல்லுங்கள். தவெகவிற்கு திமுகவைத் திட்டுவதை விட வேறு கொள்கைகள் இல்லை. திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகள் அனைத்தும் அதிமுகவிற்கு வரும்" என்றார்.

வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனன் பேசுகையில், "அதிமுக செய்த திட்டங்களைக் கூறி காலரை தூக்கிக் கொண்டு வாக்குச் சேகரிக்கச் செல்லலாம். அதிமுக என்றும் பயப்படாது. அதிமுக தர்மத்திற்கு கட்டுப்படுவது, அதற்கு தான் பயப்படுவோம். அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் தான் தமிழ்நாட்டிற்கு விடிவு காலம் வரும். நீங்கள் என்னை எங்கும் தேட வேண்டாம். தொலைபேசியில் என்னை அழைத்தால் வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்பேன்" என தெரிவித்தார்.

