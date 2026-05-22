கோவையில் காணாமல் போன 10 வயது சிறுமி சடலமாக மீட்பு
சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்ட வழக்கில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
Published : May 22, 2026 at 8:33 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவையில் 10 வயது சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூர் அருகே நேற்று மாலை காணாமல் போன 10 வயது சிறுமி இன்று (மே 22) கண்ணம்பாளையம் அருகே உள்ள குளக்கரையில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இதுகுறித்து சூலூர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
காவல்துறை உயரதிகாரிகள் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.