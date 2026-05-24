ETV Bharat / state

மதுரையில் வெகுண்டெழுந்த ‘கரப்பான் பூச்சி அமைப்பு’ - வேலையின்மை, தேர்வு முறைகேடுகளை முன்வைத்து பேரணி

மதுரை வேலையில்லா கரப்பான்களின் பேரணி என்ற பெயரில் வேலைவாய்ப்பு வேண்டி இளைஞர்கள் பேரணி நடத்தினர்.

வேலையில்லா கரப்பான்களின் பேரணி என்ற பெயரில் இளைஞர்கள் பேரணி
வேலையில்லா கரப்பான்களின் பேரணி என்ற பெயரில் இளைஞர்கள் பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: வேலையின்மை, தேர்வு முறைகேடு, பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை முன்வைத்து “கரப்பான்கள்” என்ற பெயரில் இளைஞர்கள் முன்னெடுத்துள்ள பேரணி மதுரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 24) நடைபெற்றது.

இந்திய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சமீபத்தில் வேலையில்லாத இளைஞர்களை ‘கரப்பான் பூச்சி’ என விமர்சித்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதனையடுத்து, அவரின் கருத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், அபிஜீத் தீப்கே என்பவர் சமூக வலைத்தளத்தில் ‘காக்ரோச் ஜனதா கட்சி’ (Cockroach Janata Party) என்ற கணக்கை தொடங்கினார். ஒரு சில தினங்களேயே தேசிய அளவில் பிரபலமடைந்த இந்த சமூக வலைத்தள கட்சி, இளைஞர்களிடையே மிகப்பெரும் எழுச்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

வேலையின்மை, தேர்வு முறைகேடு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை முன்வைத்து இளைஞர்கள் பேரணி
வேலையின்மை, தேர்வு முறைகேடு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை முன்வைத்து இளைஞர்கள் பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், இன்று மதுரையில் இந்த இயக்கத்தின் சார்பாக ”மதுரை வேலையில்லா கரப்பான்களின் பேரணி” என்ற பெயரில் வேலையின்மை, தேர்வு முறைகேடு, பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட சமூக பிரச்சினைகளை முன்நிறுத்தி இளைஞர்கள் பேரணி நடத்தினர். மதுரையில் உள்ள மகாத்மா காந்தி அருங்காட்சியகத்திலிருந்து தமுக்கம் மைதானம் வரை இந்த பேரணி நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான இளைஞர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த பேரணி குறித்து பேசிய மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் செல்வா, “இந்திய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சமீபத்தில் இளைஞர்கள் கரப்பான் பூச்சி மற்றும் ஒட்டுண்ணி போல தொந்தரவு செய்கிறார்கள் என கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, வேலையின்மை மற்றும் வாழ்வாதார சிக்கல்களில் சிக்கித் தவிக்கும் இளைஞர்கள் தங்களை ‘கரப்பான் பூச்சி’ என அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு நாடு முழுவதும் ஒன்றிணைந்து வருகின்றனர்.

இந்த இயக்கத்துடன் தொடர்புடைய சமூக வலைதள பக்கங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளது. அதை தொடங்கிய நபரை கைது செய்ய முயற்சிகள் நடைபெறுகிறது. இது இளைஞர்களின் எதிர்ப்புணர்வின் வெளிப்பாடாக பார்க்கப்பட வேண்டும். ஆனால், அதை ஒடுக்க முயற்சிப்பது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது” என தெரிவித்தார்.

வேலையின்மை, தேர்வு முறைகேடு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை முன்வைத்து இளைஞர்கள் பேரணி
வேலையின்மை, தேர்வு முறைகேடு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை முன்வைத்து இளைஞர்கள் பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: நிஜ அரசியல் கட்சிகளையே திரும்பி பார்க்க வைத்த "காக்ரோச் ஜனதா கட்சி"

மேலும், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, ஒன்றிய அரசு நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளில் உள்ள முறைகேடுகள் போன்றவை இளைஞர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறிய செல்வா, “நீட் தேர்வு ஏழை, எளிய மாணவர்களின் மருத்துவக் கனவை எட்டாக்கனியாக்கியுள்ளது. அதனுடன் வினாத்தாள் கசிவும் ஏற்பட்டுள்ளது. பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளிலும் முறைகேடுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வால் டெலிவரி தொழிலில் ஈடுபடும் இளைஞர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சொமாட்டோ, ஸ்விக்கி போன்ற நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ரூ. 15 மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. பெட்ரோல் விலை ரூ. 85 இருந்தபோதும் அதே தொகைதான் வழங்கப்பட்டது. தற்போது ரூ. 105 ஆக உயர்ந்த பிறகும் அதே தொகைதான் வழங்கப்படுகிறது” என்று செல்வா தெரிவித்தார்.

மேலும், “2014-ஆம் ஆண்டு மோடி ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஆண்டுக்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவோம் என்று மத்திய அரசு உறுதியளித்தது. ஆனால், இதுவரை அந்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவில்லை. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வளமாக உள்ள இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே இந்த பேரணியின் முக்கிய நோக்கம்” என கூறினார்.

ஊழலை எதிர்ப்பதுடன், இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்பதை முன்வைத்தே ‘மதுரை வேலையில்லா கரப்பான்களின் பேரணி’ நடத்தப்பட்டதாக அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

UNEMPLOYED COCKROACH PROTEST
MADURAI YOUNGTERS RALLY
வேலையில்லா கரப்பான்களின் பேரணி
COCKROACH JANATA PARTY
UNEMPLOYED COCKROACH RALLY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.