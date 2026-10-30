சிஜேபி நிர்வாகி சௌரவ் தாஸின் சமூக வலைதள கணக்குகளை முடக்கக் கோரிய வழக்கு - மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
"கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிர்வாகி சௌரவ் தாஸ், நேபாளத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவராக இருந்தால் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்" என்று மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : October 30, 2026 at 9:07 PM IST
சென்னை: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (CJP) இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் சௌரவ் தாஸின் சமூக வலைதள கணக்குகளை முடக்கக்கோரிய வழக்கில் மத்திய அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
"கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தேசிய இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் சௌரவ் தாஸ், நீதித்துறைக்கு எதிராக அவதூறான கருத்துகளை தெரிவித்து வருகிறார்; எனவே, அவரது எக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதள கணக்குகளை முடக்க வேண்டும்" எனக் கோரி காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த கணேஷ்குமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று (அக்.30) சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பி.ஜெகன்நாத், "சௌரவ் தாஸின் பின்னணி குறித்து விரிவான விசாரணை செய்ய வேண்டும் என சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை அணுகி வலியுறுத்தியும், எந்த நடவடிக்கையும் அதிகாரிகள் எடுக்கவில்லை. சௌரவ் தாஸின் முன்னோர்கள் மற்றும் பெற்றோர் உள்ளிட்ட குடும்பப் பின்னணி குறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டும். சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அவரது பெற்றோரின் குடியுரிமை, பின்னணி குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
சௌரவ் தாஸ் நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் என்பதால் தான், அவரது தாய்நாட்டை விமர்சனம் செய்யாமல், இந்திய நீதித்துறையை ஏளனமாக பேசி வருகிறார். உண்மையில் அவர் நேபாளத்தைப் பூர்வீகமாக கொண்டவராக இருந்தால், கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்.
இந்திய அரசின் விசாரணையில் அது உறுதிச் செய்யப்பட்டால் சௌரவ் தாஸின் பாஸ்போர்ட் மற்றும் ஆதார் அட்டையை ரத்து செய்ய வேண்டும். நீதித்துறைக்கு எதிராக கருத்துத் தெரிவிக்க அவருக்குத் தடை விதிக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், இதுகுறித்து ஆறு வாரங்களில் பதிலளிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம், சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலர், ஆதார் ஆணையம், வெளியுறவுத்துறை செயலாளர், சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம், மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், எக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதள நிறுவனங்களின் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.