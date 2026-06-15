கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் தீபாவளி இலக்கு ரூ.100 கோடி- அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேட்டி
கடந்த ஆண்டு கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் தீபாவளி பண்டிகையின் போது ரூபாய் 52 கோடிக்கு விற்பனை நடைபெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 15, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: நடப்பாண்டில் கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் தீபாவளி பண்டிகைக்காக விற்பனை இலக்கு ரூபாய் 100 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்தில் கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய விற்பனை மையத்தை கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதர்துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி இன்று (ஜூன் 15) ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்து முதல் விற்பனையையும் தொடங்கி வைத்தார். பின்னர், விற்பனை மையத்தைப் பார்வையிட்டார். இந்நிகழ்ச்சியில் அண்ணா நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராம்குமார், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன், கைத்தறித்துறை இயக்குனர் உமா மகேஸ்வரி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, "முதல் முறையாக வணிக வளாகத்தில் கோ- ஆப்டெக்ஸ் கிளை துவங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கிளை கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் 146- வது கிளையாகும். கடந்த ஆண்டு தீபாவளி விற்பனையின்போது ரூபாய் 60 கோடிக்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு ரூபாய் 52 கோடிக்கு விற்பனை நடைபெற்றுள்ளது. நடப்பாண்டில் தீபாவளி விற்பனைக்கு 100 கோடி ரூபாய் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு விற்பனையை அதிகரிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: பாடத்தில் சந்தேகம் கேட்டால் தலையில் கொட்டுவதா? - ஆட்சியரிடம் புகாரளித்த மாணவியின் தாய்
புதுபுது டிசைன்களை இன்று நாங்கள் அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளோம். இளைஞர்களும் கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு வந்து தங்களுக்கு பிடித்தமான ஆடைகளை வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களையும், டிசைனர்களையும் வரவழைத்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளோம்.
பள்ளி குழந்தைகளுக்கு 3 கட்டமாக சீருடைகள் அனுப்பப்பட்டு பள்ளிக் கல்வித் துறை மூலம் மாணாக்கர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நான்காவது கட்டமாக சீருடைகள் தயார் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் தேவைக்கேற்ப முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தலின்பேரில் பள்ளிக்கல்வித் துறை நடவடிக்கை எடுக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.