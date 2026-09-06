ETV Bharat / state

முதல்வர் அலுவலக இடமாற்ற விவகாரம்; டெண்டர் தொகையில் முரண்பட்ட தகவல்

அரசு வெளியிட்டிருந்த ஒப்பந்த தொகையைவிட ரூ.63 லட்சம் அதிகமாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாக ஆர்டிஐ தகவலில் தெரிய வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முதலமைச்சர் அலுவலக மாற்றத்திற்காக ரூ.5.54 கோடிக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்த நிலையில், ஆர்டிஐ மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு இந்த பணிக்கு ரூ.6.17 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை சார்பில் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் இரண்டு கட்டடங்கள் உள்ளன. தற்போது புனித செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள பிரதான கட்டடத்தில் முதலமைச்சர் அலுவலகம் உள்ளது. மற்றொரு கட்டடம் 10 அடுக்குகள் கொண்ட நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையாகும்.

பிரதான கட்டடத்தில் மூன்று தளங்கள் உள்ள நிலையில், இதில் அமைச்சர்களுக்கான அறைகள் உள்ளன. முதலமைச்சர் விஜய்யின் அலுவலகம் தற்போது புனித செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் இடப்பற்றாக்குறை, வாகன நிறுத்துமிட வசதி குறைபாடு மற்றும் புதிய கட்டடங்களை அமைப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் போன்றவை காரணமாக முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

ஆர்டிஐ தகவல்
ஆர்டிஐ தகவல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது தளத்தில், நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான பணிகளுக்கு தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை ரூ.5.54 கோடியில் டெண்டர் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளியை வெளியிட்டிருந்தது.

அதன்படி, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது தளத்தில் பிளாக் 1-இல் நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிக்கு ரூ.2.41 கோடியும், பிளாக் 2-இல் நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிக்கு ரூ.2.01 கோடியும், பிளாக் 3-இல் நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிக்கு ரூ.1.12 கோடியும் மதிப்பீடப்பட்டு, பணிக்கான கால அவகாசம் 3 மாதங்களாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு மாற்ற நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிகளுக்கான 3 தனித்தனி டெண்டர்களில், சென்னை அசோக் நகரைச் சேர்ந்த ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம் குறைந்த தொகையை மேற்கோள் காட்டி 3 டெண்டர்களிலும் L1 இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்த 3 டெண்டர்களிலும் மொத்தம் 4 நிறுவனங்கள் பங்கேற்றுள்ளன. டெண்டர் ஒப்பீட்டு அறிக்கையின்படி, ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம் குறைந்த தொகையை மேற்கோள் காட்டியது.

இந்நிலையில் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது மாடிக்கு மாற்றுவதற்கான பணிகளுக்காக ரூ.6.17 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை சார்பில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்டிஐ தகவல்
ஆர்டிஐ தகவல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது ஏற்கெனவே அரசு வெளியிட்டிருந்த ஒப்பந்தம் தொகையை விட ரூ.63 லட்சம் அதிகமாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாக தகவல் தெரிகிறது. முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை மாற்றுவதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக பொதுத்துறைச் செயலாளர் தலைமையில் தனியாக எந்தக் குழுவும் அமைக்கப்படவில்லை என்றும் RTI பதிலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவரங்கள் செப்டம்பர் 1, 2026 அன்று தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் (RTI) கீழ் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பொதுத்தகவல் அலுவலரும், அரசு சார்புச் செயலாளருமான கரிகாலன் அளித்த பதிலில் இந்தத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TENDER AMOUNT
CM
RTI INFORMATION
முதல்வர் அலுவலக இடமாற்றம்ட
TVK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.