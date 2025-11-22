ETV Bharat / state

கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் சேவை திட்டம் - மறு பரிசீலனை செய்யக் கோரி பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!

விரிவான போக்குவரத்து ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு RITES தயாரித்த கோவைக்கான விரிவான இயக்கத் திட்டம், முன்மொழியப்பட்ட துறைகளில் மெட்ரோ ரயில் பயணத்தின் தேவையைத் தெளிவாகக் கணித்துள்ளது என்பதை முதலமைச்சர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

November 22, 2025

சென்னை: கோவை மற்றும் மதுரை மாநகரங்களுக்கான மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை மீண்டும் பரிசீலனை செய்து, அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தக் கோரி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சென்னையை அடுத்த பெருநகரங்களான கோவை மற்றும் மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் சேவை அமைக்க கொடுக்கப்பட்ட திட்ட அறிக்கைகளை மத்திய அரசு நிராகரித்திருக்கிறது. மேலும் அந்த திட்டங்களில் உள்ள முரண்பாடுகளையும் விளக்கியிருக்கிறது. மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் போராட்டங்கள் நடைபெற்ற நிலையில், விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை மீண்டும் பரிசீலனை செய்து, அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (நவ.22) கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், “கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை மாநகரங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் அமைப்புகளுக்கான திட்டங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஏமாற்றமும் வருத்தமும் அளிக்கிறது. வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகத்தின் இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். அதிக அளவிலான தனி நபர் வாகனங்களைக் கொண்டதாகவும், நாட்டிலேயே மிகவும் நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலமாகவும் தமிழ்நாடு விளங்கி வருகிறது. அனைத்து வகையிலும் பெரிய அளவிலான வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் வகையில் பெருநகரங்களில் அதிக திறன் கொண்ட பொது போக்குவரத்து மாற்றுகள் தேவைப்படுகின்றன. இதற்காக, கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை தயாரித்து, அதை ஒன்றிய அரசின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பியிருந்தோம்.

தகுதியின் அடிப்படையில் மற்ற மாநிலங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட இதே போன்ற திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும் போது, கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை நிராகரித்திருப்பது அங்கு வாழும் மக்களிடையே ஆழ்ந்த அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. எனவே அந்த திட்டங்களில் முன்னுரிமையை கருத்தில் கொண்டு, அது தொடர்புடைய அமைச்சகத்தை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தோம். இதுகுறித்து, கடந்த மே மாதம் 24 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளில் பிரதமரையும் சந்தித்து தமிழ்நாட்டின் முன்னுரிமை கோரிக்கைகள் அடங்கிய குறிப்பாணையை சமர்பித்து, இத்திட்டங்கள் குறித்து தனிப்பட்ட முறையிலும் எடுத்துரைத்தேன்.

மற்ற மாநிலங்களுக்கு இது போன்ற திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒன்றிய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்த எங்களது கோரிக்கையை நிராகரித்தது எங்களுக்கு பெருத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒன்றிய அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறையால் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ள காரணங்கள் பொருத்தமற்றவை.

இதையும் படிங்க: மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு மறுப்பா? மத்திய அரசு விளக்கம்

மெட்ரோ ரயில் கொள்கை 2017-ன்படில், 20 லட்சம் மக்கள்தொகை என்ற அளவுகோல் இதற்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் திட்டப் பகுதியின்படி அதன் மக்கள் தொகை 2011-ஆம் ஆண்டிலேயே 20 லட்சத்தைத் தாண்டியிருந்தது. மதுரையிலும் எதிர்பார்க்கப்படும் மக்கள்தொகையை விட அதிகமாக இருக்கும். இந்த 20 லட்சம் என்ற அளவுகோல் ஒரே மாதிரியாகக் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டிருந்தால், ஆக்ரா, இந்தூர் மற்றும் பாட்னா போன்ற இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நிறைவேறியிருக்க வாய்ப்பில்லை.

ஆனால் மதுரை மற்றும் கோவையில் இந்த அளவுகோலை காரணம் காட்டுவது எங்கள் நகரங்களுக்கு எதிரான ஒன்றிய அரசின் பாகுபாட்டையே காட்டுகிறது. சென்னையில் பயணிகளின் அடர்வு எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிட்டே கோவையில் இத்திட்டம் கொண்டு வர தீர்மானிக்கப்பட்டது. இந்த 2 நகரங்களுமே சென்னையிலிருந்து வேறுபட்ட பயண முறைகளை கொண்டுள்ளன. விரிவான போக்குவரத்து ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு RITES தயாரித்த கோவைக்கான விரிவான இயக்கத் திட்டம், முன்மொழியப்பட்ட துறைகளில் மெட்ரோ ரயில் பயணத்தின் தேவையைத் தெளிவாகக் கணித்துள்ளது.

மதுரைக்கும், 2011-ஆம் ஆண்டின் விரிவான இயக்கத் திட்டத்தில், பொதுப் போக்குவரத்து அமைப்பு (BRT) முன்மொழியப்பட்டது. ஆனால் பெரும்பாலான பாதைகளின் நீளம் உயர்த்தப்பட வேண்டியிருப்பதால், ரயில் போக்குவரத்திற்கான அமைப்பையும் பரிசீலிக்கலாம் என்று அதில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இந்தக் காரணிகள் போதுமான அளவாக கருத்தில் கொள்ளப்படவில்லை. மெட்ரோ ரயில் வழித்தட உரிமையைப் பொறுத்த வரை, இந்தியாவின் பெரும்பாலான நகரங்களில் இத்திட்டங்களுக்குத் தனியார் நிலங்களைக் கையகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று.

தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய திட்டத்தில் நில உரிமையாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்யும் வகையில், இழப்பீட்டை நாங்கள் வழங்கி வருகிறோம். கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை நகரங்களில் முன்மொழியப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு நிலம் கிடைப்பது தடையாக இல்லை என்பதை தமிழ்நாடு அரசு உறுதி செய்கிறது. இருப்பினும், ஒன்றிய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் எழுப்பியுள்ள ஐயங்களுக்கு உரிய, விரிவான விளக்கங்களைச் சமர்ப்பிக்க சிறப்பு முயற்சிகள் துறைக்கு நான் அறிவுறுத்தியுள்ளேன்.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத்துக்களின் அடிப்படையில், மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கான கருத்துருவைத் திருப்பியனுப்பிய முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகத்திற்கு உத்தரவிடுமாறு வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். தேவைப்படின் இத்திட்டங்கள் குறித்து விரிவான விளக்கம் அளிக்க, எமது குழுவுடன் டெல்லிக்கு வந்து பிரதமரை சந்திக்கவும் தயாராக இருக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

