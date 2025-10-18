ETV Bharat / state

கிரீன்வேஸ் சாலை - மந்தைவெளி இடையே சுரங்கப்பாதை பணி நிறைவு; சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அறிவிப்பு!

குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதிகளுக்கு அடியில் சுரங்கம் தோண்டும் பணி நடைபெற்றது. இந்த இயந்திரம் 75 கட்டடங்களுக்கு கீழே சென்றது. கட்டடங்களுக்கும், சுரங்கப்பாதைக்கும் இடையேயுள்ள மண் அடுக்கு 9 முதல் 12 மீட்டர் வரை இருந்தது.

சுரங்கப்பாதை பணியை நிறைவு செய்த இயந்திரம்
சுரங்கப்பாதை பணியை நிறைவு செய்த இயந்திரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
சென்னை: கிரீன்வேஸ் சாலை - மந்தைவெளி இடையே சுரங்கப்பாதை பணிகள் முழுவதும் நிறைவடைந்துள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ''சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் 2 வழித்தடம் 3-ல் கிரீன்வேஸ் சாலை மற்றும் மந்தைவெளி நிலையம் இடையே சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிகள் கடந்த பிப்ரவரி 2024-இல் தொடங்கப்பட்டன. இந்த சுரங்கப்பாதை பணிகளுக்காக 'நொய்யல்' மற்றும் 'வைகை' என்று பெயரிடப்பட்ட இரண்டு சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

"வைகை" சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் கடந்த பிப்ரவரி 2024-இல் கிரீன்வேஸ் சாலை நிலையத்தில் இருந்து 775 மீட்டர் நீளத்திற்கு சுரங்கம் தோண்டும் பணியைத் தொடங்கி, இன்று (அக்டோபர் 18 ) சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை முடித்து மந்தைவெளி நிலையத்தை வந்தடைந்தது.

சுரங்கப்பாதை பணியை நிறைவு செய்த இயந்திரம்
சுரங்கப்பாதை பணியை நிறைவு செய்த இயந்திரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியை லார்சன் & டூப்ரோ நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிகழ்வை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் அர்ச்சுனன், தலைமை பொது மேலாளர் லிவிங்ஸ்டோன் எலியாசர் (திட்டம் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு), பொது மேலாளர்கள் ஆண்டோ ஜோஸ் மேனாச்சேரி (சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம்), செல்வம் (வழித்தடம்), CRE ஆலோசகர் சஞ்சீவ் மண்டல், லார்சன் & டூப்ரோ நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் ஜெயராம், திட்ட மேலாளர் அஹ்மத், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், லார்சன் & டூப்ரோ நிறுவனம் மற்றும் பொது ஆலோசகர் நிறுவனத்தின் உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் தளத்தில் இருந்து பார்வையிட்டனர்.

குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதிகளுக்கு அடியில் சுரங்கம் தோண்டும் பணி நடைபெற்றது. சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் 75 கட்டிடங்களுக்கு கீழே சென்றது. இந்த கட்டிடங்களுக்கும், சுரங்கப்பாதைக்கும் இடையேயுள்ள மண் அடுக்கு 9 மீட்டரிலிருந்து 12 மீட்டர் வரை இருந்தது. மந்தைவெளி பகுதியில் ஏற்கனவே பல முக்கியமான அடிப்படை வசதி கட்டமைப்புகள் அதாவது கழிவுநீர் குழாய்கள், குடிநீர் குழாய்கள், மின்சார இணைப்புகள் ஆகியன இருந்தன. இதன் காரணமாக சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிக்கு கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்பட்டது.

''வைகை'' சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பெரும்பாலும் வண்டல் மண், மணல் நிறைந்த நிலப்பரப்பை கடந்து செல்ல வேண்டி இருந்தது. வைகை சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரத்தில் மொத்தம் 13 முறை வெட்டும் முகப்பில் (cutterhead interventions) பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: கோழிப்பண்ணையை சூழ்ந்த வெள்ளம்: 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோழிகளை இழந்து தவிக்கும் விவசாயி!

சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை முடிக்க 610 நாட்கள் தேவைப்பட்டது. 2 ஆவது சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் ''நொய்யல்''. மந்தைவெளி நிலையத்தை அடுத்த மாதத்தில் வந்தடையும். சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் இந்த மாதத்தில் மட்டும் ஏற்கனவே 3 இடங்களில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியை நிறைவு செய்துள்ளது. முதலில் ஆர்.கே.சாலையில் அடுத்து கோடம்பாக்கத்தில் மற்றும் இன்று மந்தைவெளியில் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது. வரும் மாதங்களிலும் இதுபோல் பல சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்களின் பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைய உள்ளன'' என்றும் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

