கலங்கரை விளக்கம்-திருமயிலை சுரங்கப்பாதை பணியை முடித்த 'கழுகு'; சென்னை மெட்ரோ அறிவிப்பு

நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் மெட்ரோ சுரங்க பாதைகளுக்கு அடியில் 30.2 மீ ஆழத்தில் சுரங்கம் தோண்டப்பட உள்ளது. இதை 2026 டிசம்பர் மாதத்திற்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் பணியை நிறைவு செய்த ஊழியர்கள்
மெட்ரோ ரயில் பணியை நிறைவு செய்த ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 9, 2026 at 10:58 PM IST

சென்னை: மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம்- 2 வழித்தடம் 4இல் 'கழுகு' என பெயரிடப்பட்ட சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பணியை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டு திருமயிலை நிலையம் வந்தடைந்தது.

இதுதொடர்பாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் கட்டம் 2-ல் 118.9 கிமீ நீளத்திற்கு மேலும் 3 வழித்தடங்களில் 128 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் கட்டி முடிக்க திட்டமிட்டு பணிகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது. கட்டம் 2 வழித்தடம் 4 கலங்கரை விளக்கத்தில் இருந்து பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை வரை 26.1 கிமீ நீளத்திற்கு அமைக்கப்படவுள்ளது. இந்நிலையில் “கழுகு” சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பணிகளை கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தொடங்கிய நிலையில் இன்று (பிப்ரவரி 9) வெற்றிகரமாக முடித்து, திருமயிலை நிலையம் வந்தடைந்தது.

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கட்டடங்களுக்கு அடியில் பயணம்

இது, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எட்டப்பட்ட முதல் முக்கிய மைல்கல் ஆகும். கட்டம் 2 வழித்தடம் 4-ல் கலங்கரை விளக்கம் மெட்ரோ நிலையத்தில் இருந்து கோடம்பாக்கம் மேம்பாலம் வரையிலும், சுரங்கப்பாதை கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழித்தடத்தில் சுரங்கப்பாதை பகுதிகள் UG- 01 மற்றும் UG-02 என்று இரண்டு தொகுப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் கிட்டத்தட்ட 4 கி.மீ இரட்டை சுரங்கப்பாதைகளை கொண்டுள்ளது.

இந்த வழித்தடத்தில் இரு திசைகளிலும் தோராயமாக 16 கி.மீ நீளத்தில் மொத்த சுரங்கப்பாதையை முடிக்க 4 சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Cemindia Projects நிறுவனத்தால் 1981 மீட்டர் நீளத்திற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட இச்சுரங்கம் அமைக்கும் பணி சென்னை கலங்கரை விளக்கம், அகில இந்திய வானொலி நிலையம், ரஷ்ய தூதரகம், டொமினிக் சாவியோ பள்ளி, ரோசரி சர்ச் மற்றும் செயின்ட் ரபேல் பள்ளி உள்ளிட்ட பல வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மற்றும் முக்கியமான கட்டடங்களுக்கு அடியில் வெற்றிகரமாக கடந்து வந்துள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் பணியை நிறைவு செய்த கழுகு இயந்திரம்
மெட்ரோ ரயில் பணியை நிறைவு செய்த கழுகு இயந்திரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கழுகு இயந்திரம் வெட்டும் முகப்பில் 17 முறை பராமரிப்பு பணி

சுமார் 151 கட்டடங்களுக்கு கீழே செல்லும் வழித்தடத்தில் சுரங்கம் ஆழம் 4.5 மீ முதல் 23 மீ வரை வேறுபடுகிறது. கடினமான பாறை அடுக்குகள் மற்றும் குறிப்பாக செயின்ட் ரபேல் பள்ளியின் அருகே ஏற்பட்ட எரிவாயு கசிவு (Gas leakage) ஆகிய சவாலான புவியியல் நிலைகளை எதிர்கொண்டு சுமார் 24 மாத கால அளவில் சுரங்கப்பாதை பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 'கழுகு' சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரத்தில் மொத்தம் 17 முறை வெட்டும் முகப்பில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

அதே போல் "பெலிகன்" சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பனகல் பூங்காவில் இருந்து போட் கிளப் வரையிலும் சுரங்கம் அமைக்கும் பணிகளைத் தொடங்கியது. வழித்தடம் 4-ல் UG-02 ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சுரங்கப்பாதை கட்டுமான பணிகளில், சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பெலிகன் பனகல் பூங்கா நிலையம் முதல் போட் கிளப் நிலையம் வரையிலும் (upline) சுரங்கம் அமைக்கும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது.

போட் கிளப் நிலையத்தை நோக்கி பயணம் தொடங்கிய ''மயில்''

இதேப்பகுதியில் ஏற்கனவே (downline) தொடங்கப்பட்ட மயில் சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் 1898 மீட்டர் நீளத்தில் இதுவரை 370 மீட்டர் நீளத்திற்கு சுரங்கம் தோண்டும் பணியை நிறைவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏற்கனவே 'பெலிகன்' (Pelican) சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரமானது பனகல் பூங்கா முதல் மீனாட்சி கல்லூரி வரையில் 2 கி.மீ நீளத்திற்கு சுரங்கம் அமைக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது.

குறிப்பாக செயல்பாட்டில் உள்ள இந்திய ரயில்வே தண்டவாளங்களுக்கு அடியில் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் பாதுகாப்பாக பணியை முடித்துள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து ''மயில்'' சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பிரிக்கப்பட்டு, மீண்டும் பனகல் பூங்காவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு தற்போது, 'போட் கிளப்' (Boat Club) நிலையம் நோக்கி பயணத்தை தொடங்கியுள்ளது. இப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் இரண்டாவது மற்றும் இறுதியான சுரங்கம் தோண்டும் பணி இது ஆகும்.

தரைமட்டத்தில் இருந்து சுமார் 30.2 மீ ஆழத்தில் புதிய சுரங்கம்

சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் அடுத்தகட்ட பணி மிகவும் சவாலான பொறியியல் தொழில்நுட்பங்கள் கொண்டது. குறிப்பாக நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகில் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருக்கும் முதல்கட்ட மெட்ரோ சுரங்க பாதைகளுக்கு அடியில் தரைமட்டத்தில் இருந்து சுமார் 30.2 மீ ஆழத்தில் புதிய சுரங்கம் தோண்டப்பட உள்ளது. இந்தப் பணிகள் அனைத்தும் 2026 டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சியில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் தி. அர்ச்சுனன், பொது மேலாளர் ஆர்.ரங்கநாதன் (கட்டுமானம்), பொது ஆலோசகர்கள் நிறுவனத்தின் குழுத் தலைவர் சி. முருகமூர்த்தி, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன உயர் அலுவலர்கள், ITD சிமெண்டேஷன் இந்தியா நிறுவனம், பொதுஆலோசகர்கள், AEON கன்சோர்டியம் மற்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்ததாரர்கள் உடனிருந்தனர். இவ்வாறு, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

