ஊட்டியின் சுற்றுலாப் பகுதிகளை இணைக்கும் ரோப்வே வழித்தடம் - சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய ஒப்பந்தம் கையெழுத்து
ஆலோசக நிறுவனங்களானது ரோப்வே அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள், வழித்தடங்கள், பயணிகளின் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிடவுள்ளனர்.
Published : January 23, 2026 at 2:05 PM IST
சென்னை: உதகமண்டலத்தில் ரோப்வே போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்த விரிவான அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிக்கான ஒப்பந்தத்தில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் சொத்து நிர்வாக நிறுவனம் (CMAML) கையெழுத்திட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் ஊட்டி, கொடைக்கானல், மாமல்லபுரம் போன்றவை பிரபல சுற்றுலாத் தலங்களாக இருக்கின்றன. இந்த இடங்களை சுற்றிப் பார்த்து இயற்கையை ரசித்து மகிழ வெளிமாநிலங்கள், வெளிநாடுகள் என பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். எனவே இங்கு வருவோருக்கு பயணங்களை எளிதாக்கும் விதமாகவும், இயற்கையின் அழகை சிறப்பாக கண்டுகளிக்கும் விதமாகவும் கேபிள் கார்கள் மற்றும் ரோப்வேக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இந்த வசதியானது சுற்றுலாத்தலங்களின் ஒருசில பகுதிகளில் மட்டும்தான் செயல்பட்டு வருகிறது.
எனவே சுற்றுலாத் தலங்களில் ரோப்வே போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு செய்யும் பணியை மெட்ரோ நிர்வாகம் கடந்த ஆண்டு முன்னெடுத்தது. இதற்காக ஒரு ஆலோசகரை நியமிக்கும் பணியை மெட்ரோ நிர்வாகம் தொடங்கியது. உதாரணத்திற்கு, உதகமண்டலகத்தில் ஏரி படகு சவாரி, தாவரவியல் பூங்கா, ரோஜாத் தோட்டம், தொட்டபெட்டா சிகரம், நீலகிரி மலை ரயில், தேயிலை அருங்காட்சியகம் போன்ற இடங்களை இணைக்கும் விதமாக ரோப்வே அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து, அதற்கான திட்டமிடுதலை வகுத்து, பயணத்தை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கம். குறிப்பாக, அந்த போக்குவரத்து வழித்தடமானது குறைந்தது 30 ஆண்டுகளாவது இருக்க வேண்டும், கட்டணம் சரியாக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்பது குறித்தும் ஆலோசித்து வந்தது.
Chennai Metro Asset Management Limited (CMAML) signed the contract agreement for the DFR Consultancy for Development of High-Altitude Transport Systems (Ropeway) for Udhagamandalam Town— Chennai Metro Rail (@cmrlofficial) January 22, 2026
மேலும், உதகை மட்டுமல்லாமல், மாமல்லபுரம் மற்றும் கொடைக்கானலிலும் ரோப்வே போக்குவரத்தை மேம்படுத்த திட்டமிட்டு வருகிறது. அதில் முதற்கட்டமாக உதகையில் ரோப்வே போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்த விரிவான அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிக்கான ஒப்பந்தத்தில் CMAML கையெழுத்திட்டுள்ளது.
ரோப்வே போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் பணிக்காக, ஆலோசகரைத் தேடி வந்த நிலையில், தற்போது பெங்களூருவைச் சேர்ந்த M/s இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் (IDEC) லிமிடெட் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த M/s அவுட்டோர் இன்ஜினியர்ஸ் AG ஆகிய நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒப்பந்தத்திற்காக ரூ. 96 லட்சத்து 63 ஆயிரத்தை (ஜிஎஸ்டி தவிர்த்து) ஒதுக்கியிருக்கிறது.
இந்த ஆலோசக நிறுவனங்களானது ரோப்வே அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள், வழித்தடங்கள், பயணிகளின் எண்ணிக்கை, இதனால் அந்த சுற்று வட்டார பகுதியில் என்னென்ன தாக்கங்கள் ஏற்படலாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிடவுள்ளனர். இந்த ஆய்வானது 120 நாட்கள் நடைபெறவிருக்கிறது.
இந்த ஆய்வுக்கான ஒப்பந்தமானது சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் தலைவர் எம்.ஏ. சித்திக் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஸ்வேதா சுமன் ஆகியோர் முன்னிலையில் கையெழுத்தனாது. மேலும், இயக்குநர் டி. அர்ச்சனன், IDEC-ன் துணைத் தலைவர் சி. விஜயகுமார் மற்றும் அவுட்டோர் இன்ஜினியர்ஸ் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி நவதீப் பதானியா ஆகியோர் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர். CMRL-இன் பொது மேலாளர்களான டி. லிவிங்ஸ்டன் எலியாசர் மற்றும் டாக்டர் டி. ஜெபசெல்வின் கிளாட்சன் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகளும் உடனிருந்தனர்.