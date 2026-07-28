மேகதாது அணைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கக்கூடாது - பிரமருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடிதம்
”தென்னிந்தியாவின் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரம் காவிரி நதி” என்று முதலமைச்சர் விஜய் அந்த கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 28, 2026 at 3:11 PM IST
சென்னை: கர்நாடக அரசின் மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எந்தவிதமான சட்டப்பூர்வ அல்லது நிர்வாக அனுமதியும் மத்திய அரசு வழங்கக்கூடாது என்று பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் இன்று (ஜூலை 28) கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
கர்நாடக அரசின் மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எந்தவிதமான சட்டப்பூர்வ அல்லது நிர்வாக அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது என்றும், மாநிலங்களவையில் மத்திய ஜல் சக்தி இணை அமைச்சர் அளித்த பதிலை திரும்பப் பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி, முதலமைச்சர் விஜய், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இன்று (ஜூலை 28) கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்தக் கடிதத்தில், “மாநிலங்களவையில் ஜல் சக்தி இணை அமைச்சர், 2018 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பில், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அணை அமைப்பதற்கு கர்நாடகா, கீழ்நீர் பாயும் மாநிலங்களின் (Lower Riparian States) ஒப்புதலை பெற வேண்டும் என்று வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை என பதிலளித்திருப்பது ஏமாற்றமளிப்பதாக உள்ளது. அமைச்சரின் இந்தப் பதில், தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சட்டநிலையையும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஏற்கனவே வழங்கிய தீர்ப்புகளையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, கர்நாடகா - ஆந்திரப் பிரதேசம் இடையிலான அலமட்டி அணை வழக்கில் 2000 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பில், கீழ்நீர் பாயும் அனைத்து மாநிலங்களின் ஒப்புதலும், மத்திய அரசின் அனுமதியும் இல்லாமல் கர்நாடகா அணையின் உயரத்தை அதிகரிக்கவோ அல்லது புதிய அணை அமைக்கவோ அனுமதிக்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது.
மேலும், காவிரி நீர்த் தீர்ப்பாயத்தின் இறுதித் தீர்ப்பை 2018 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளதாகவும், அந்தத் தீர்ப்பின் படி ஒவ்வொரு மாநிலமும் தன் எல்லைக்குள் உள்ள நீரை ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரம் பெற்றிருந்தாலும், அது தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவுகளுக்கு முரணாக இருக்கக் கூடாது.
கேரளாவின் பாம்பார் நீர்மின் திட்டம் தொடர்பான வழக்கில், வெறும் 0.1 டி.எம்.சி. நீர் பயன்பாட்டுக்குக் கூட, தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா இணைந்து நீர் திறப்பதற்கான அட்டவணையை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று காவிரி தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது. இதன் மூலம், ஆண்டுதோறும் பகிரப்படும் நீரின் அளவு மட்டுமின்றி, நீர் திறக்கும் முறை மற்றும் கால அட்டவணைக்கும் தீர்ப்பாயம் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்திருப்பது தெளிவாகிறது.
அதேபோல், காவிரி தீர்ப்பாயத்தின் இறுதித் தீர்ப்பில் இடம்பெற்றுள்ள பிரிவு XI-ன்படி, மேல்நீர் பாயும் மாநிலங்கள், கீழ்நீர் பாயும் மாநிலங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட நீர் விநியோகத்தை பாதிக்கும் எந்த நடவடிக்கையையும், பரஸ்பர ஒப்புதல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் ஆலோசனை இல்லாமல் மேற்கொள்ள முடியாது என்றும், பிரிவு XX-ன்படி தீர்ப்பாயத்தின் விதிமுறைகளில் மாற்றம் செய்ய வேண்டுமெனில், அனைத்து தரப்பினரின் ஒப்புதலும் அவசியம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, மேகதாது அணைத் திட்டத்தை ஒரு சாதாரண பொறியியல் திட்டமாக மட்டும் கருத முடியாது. கர்நாடக அரசு 2019 ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பித்த மேகதாது அணை விரிவான திட்ட அறிக்கையை (DPR), காவிரி தீர்ப்பாயத்தின் இறுதித் தீர்ப்புக்கும், நடைமுறையில் உள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கும் ஏற்ப திருத்தம் செய்யுமாறு மத்திய நீர்வள ஆணையம் திருப்பி அனுப்பியிருந்தார்.
இதையடுத்து, மத்திய அரசு உடனடியாக பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மாநிலங்களவையில், மேகதாது திட்டம் தொடர்பாக மத்திய ஜல் சக்தி இணை அமைச்சர் அளித்த பதிலை திரும்பப் பெற வேண்டும். காவிரி நீர்த் தீர்ப்பாயத்தின் இறுதித் தீர்ப்புக்கும், உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கும் முழுமையாக இணங்கும் என்பது நிரூபிக்கப்படும் வரை, மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எந்தவிதமான சட்டப்பூர்வ அல்லது நிர்வாக அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது.
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கீழ்நீர் பாயும் மாநிலங்களின் நீர் உரிமையும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நீர் திறப்பும் முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். எதிர்காலத்தில் மேகதாது திட்டம் குறித்து எந்தவிதமான பரிசீலனையும் மேற்கொள்ள வேண்டுமானாலும், தொழில்நுட்ப மற்றும் சட்ட ரீதியான முழுமையான ஆய்வுக்குப் பிறகே, கீழ்நீர் பாயும் அனைத்து மாநிலங்களின் கருத்துகளையும் கருத்தில் கொண்டு மட்டுமே முடிவு எடுக்க வேண்டும்.
காவிரி நதி என்பது வெறும் நீர் ஆதாரம் மட்டுமல்ல; தென்னிந்தியாவின் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரம். காவிரி தீர்ப்பாயத்தின் இறுதித் தீர்ப்பையும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும் பாதுகாப்பது, மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நதிநீர் பிரச்சினைகளில் அரசியல் சாசனத்தின் மீதான நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்துவது மிகவும் அவசியம்.
நீதி, கூட்டாட்சி தத்துவம் மற்றும் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில், இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு உடனடியாக தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.