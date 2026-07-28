“முதலமைச்சர் விஜய் விவசாயிகளுக்கு நல்லது செய்வார்” - நடிகை செளந்தராஜா நம்பிக்கை
தஞ்சாவூரில் 11 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு 'நம்மாழ்வார் விருது'-களை நடிகர் செளந்தரராஜா வழங்கினார்.
Published : July 28, 2026 at 12:37 PM IST
தஞ்சாவூர்: நடிகரும், சமூக ஆர்வலருமான செளந்தராஜா 11 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நம்மாழ்வார் விருதினை வழங்கி கெளரவித்தார்.
சுந்தரபாண்டியன், தர்மதுரை போன்ற படங்களில் நடித்த நடிகரும், தயாரிப்பாளரும் மற்றும் சமூக ஆர்வலருமான செளந்தராஜா ‘மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும்’ என்ற பெயரில் அறக்கட்டளை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். இந்த அறக்கட்டளை மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்மாழ்வாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இயற்கை விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகளை தேர்ந்தெடுத்து ரொக்க பரிசுகளையும், விருதுகளையும் வழங்கி வருகிறார்.
அந்த வகையில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான நம்மாழ்வாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 11 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நம்மாழ்வார் விருதும், தலா ரூ. 5,000 ரொக்கப் பரிசும் வழங்கினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த செளந்தரராஜா கூறியபோது, “நம்மாழ்வாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த 11 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு ‘மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் அறக்கட்டளை’ மூலம் விருதும் ரொக்கப் பரிசும் வழங்கி அவர்களுக்கான நன்றியை வெளிப்படுத்தினேன்.
இந்த நிகழ்வை என் வாழ்வின் மிகப்பெரிய அர்த்தமுள்ள தருணங்களில் ஒன்றாகக் கருதுகிறேன். கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் 11 விவசாயிகளுக்கு விருதுகளும் ரொக்கப் பரிசுகளும் வழங்கினோம். அப்போது கிடைத்த வரவேற்பும், விவசாயிகளின் மகிழ்ச்சியும் தான் இந்த ஆண்டும் இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்கு ஊக்கமாக அமைந்தது.
இன்றைய இளைஞர்கள் விவசாயத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர வேண்டும். உணவை உருவாக்கும் விவசாயிகளை மதிக்கும் மனப்பான்மை சமூகத்தில் வளர வேண்டும். இயற்கை விவசாயம் என்பது வெறும் விவசாய முறை மட்டுமல்ல. அது மண்ணையும், மனிதர்களின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்கும் வாழ்க்கை முறையாகும்.
முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய், அடுத்த ஜென்மம் என்று இருந்தால் நான் விவசாயியின் மகனாக பிறப்பேன் என்று கூறியுள்ளார். இதனால் அவர் விவசாயிகளுக்கு நல்லது செய்வார் என்று எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை உள்ளது.
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விவசாயிகளை பாதுகாப்பதும், இயற்கை விவசாயத்தை மீட்டெடுப்பதும் நமது கடமையாகும். அதிகளவில் மரங்களை நட வேண்டும். நீர்நிலைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும். நடப்பட்ட மரங்களை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழலை காக்கும் பணிகளில் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதே எங்களது அறக்கட்டளையின் நோக்கமாகும்.
இந்த அறக்கட்டளை மூலம் வருங்காலங்களிலும் விவசாயிகள், மாணவர்கள் மற்றும் சமூக நலன் சார்ந்த பல்வேறு திட்டங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும்” என்று நடிகரும், சமூக ஆர்வலருமான செளந்தராஜா கூறினார்.
மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் அறக்கட்டளையின் நம்மாழ்வார் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரா. விஜய் சரவணன், வேளாண் செம்மல் கோ. சித்தர் மற்றும் மாவட்ட உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.