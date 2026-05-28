ETV Bharat / state

முதல்வர் விஜய் அடுத்த முறை நிச்சயம் ராகுல் காந்தியை சந்திப்பார்; பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உறுதி

டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை முதலமைச்சர் விஜய் சந்திப்பார் என்று அதிகாரப்பூர்வ தகவலை நாங்கள் வெளியிடவில்லை என்று காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பேட்டி
காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 28, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அடுத்தமுறை டெல்லி செல்லும்போது ராகுல் காந்தியை அவர் நிச்சயம் சந்திப்பார் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பின்னர் முதன்முறையாக விஜய், இரண்டு நாள் அரசு முறைப் பயணமாக நேற்று (மே 27) டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார். தமிழ்நாடு இல்லம் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தமிழ்நாடு காவல்துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. இந்த பயணத்தின் போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்தித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், மேகதாது அணை விவகாரம், தமிழ்நாடு மீனவர்கள் பிரச்சனை, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய கோரிக்கை மனுவை வழங்கினார்.

அதைத் தொடர்ந்து, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான நிதிகளை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்; வளர்ச்சி பணிக்கான திட்டங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும் உள்ளிட்டப் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வழங்கினார்.

இந்த டெல்லி பயணத்தின்போது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, நாடாளுமன்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளின் தலைவர்களை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (மே 28) சந்திப்பார் என தகவல் வெளியான நிலையில், இச்சந்திப்பு நடைபெறவில்லை. முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்பியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர்களைச் சந்திக்காதது குறித்து அக்கட்சியினரிடம் பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்திருந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரமுகரும், ராகுல் காந்திக்கு மிக நெருக்கமானவர் எனக் கூறப்படும் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "டெல்லி சென்றிருந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களை சந்திக்கவில்லையே என எந்த குற்றச்சாட்டும் எங்கள் தரப்பில் இருந்து எழவில்லை, இது யார் வைத்த குற்றச்சாட்டு என்றும் தெரியவில்லை. டெல்லியில் முதலமைச்சர் விஜய், ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவலை நாங்கள் வெளியிடவில்லை.

இதையும் படிங்க: தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன்

டெல்லி சென்றிருந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்தித்தார். மேலும் நேற்று மாலை 06.00 மணிக்கு மேல் காங்கிரஸ் கட்சி மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு நேரமில்லை; இதனால் அவர்கள் சந்திக்க முடியாமல் போனது. விஜய் அடுத்தமுறை டெல்லி செல்லும்போது நிச்சயம் ராகுல் காந்தியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துவார். முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்ற விழாவிற்கு ராகுல் காந்தி வருகை தந்திருந்தார். இதனால் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை" என்று பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறினார்.

TAGGED:

CONGRESS LEADER PRAVEEN CHAKRAVARTY
CM VIJAY
RAHUL GANDHI
DELHI
TVK GOVERNMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.