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தென் மண்டல முதல்வர்கள் மாநாடு - சென்னை வந்த உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வரவேற்பு

இன்று மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெறும் தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் துணைத் தலைவராக பங்கேற்கிறார்.

அமித்ஷாவை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய்
அமித்ஷாவை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய் (X/ @AmitShah)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 7:39 AM IST

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சென்னை: கோவளத்தில் நடைபெற உள்ள தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக சென்னை வந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்து வரவேற்றார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் 'தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடு' சென்னை, கோவளத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று (ஆகஸ்ட் 20) நடைபெற உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் இந்தக் கூட்டத்தில், தென் மாநிலங்களின் முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளது.

அமித்ஷாவை வரவேற்ற முதலமைச்சர் விஜய்

இதில் பங்கேற்பதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நேற்று இரவு தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தார். பின்னர் அங்கிருந்து கோவளத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதிக்கு சென்றார். முதலமைச்சர் விஜய் ஏற்கனவே அந்த நட்சத்திர விடுதிக்கு சென்றிருந்த நிலையில், அங்கு வந்த அமித்ஷாவை நேரில் சந்தித்து வரவேற்றார். அதனைத்தொடர்ந்து இருவரும் சிறிது நேரம் சந்தித்து பேசினர்.

முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வையொட்டி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்திருப்பது அரசியல் மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இன்று மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் துணைத் தலைவராக பங்கேற்கிறார்.

மேலும் தென் மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா, தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி மாநில முதலமைச்சர்கள் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளனர்.

முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை

தென் மாநிலங்களுக்கு இடையே நீண்ட காலமாக நிலவி வரும் நதிநீர் மற்றும் எல்லை தொடர்பான பிரச்சனைகள் கூட்டத்தில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட உள்ளன. குறிப்பாக மேகதாது அணை விவகாரம், முல்லைப்பெரியாறு அணை பிரச்சினை, காவிரி மற்றும் கிருஷ்ணா நதிநீர் பங்கீடு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து மாநிலங்களுக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது.

தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. மேலும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைப் பிரச்சனைகள், சட்டம் ஒழுங்கு, கடல்சார் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்களிலும், ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.

அதேபோல் தென் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வர்த்தகம் மற்றும் போக்குவரத்தை எளிமைப்படுத்துவது, வரி தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண்பது உள்ளிட்ட பொருளாதார விவகாரங்கள் குறித்தும், தமிழ்நாட்டின் ஓசூர் மற்றும் ஆந்திராவின் குப்பம் பகுதிகளில் புதிய விமான நிலையங்களை அமைப்பது தொடர்பான திட்டங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

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31வது தென்மண்டல குழு கூட்டம் இன்று காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்கி, பிற்பகல் 3 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. கூட்டம் நிறைவடைந்த பின்னர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மாமல்லபுரம் சென்று, அங்கு புகழ்பெற்ற கடற்கரைக் கோயிலை பார்வையிட்டு வழிபாடு நடத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத்தொடர்ந்து தனது பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு அமித்ஷா டெல்லி புறப்பட்டுச் செல்ல உள்ளார்.

TAGGED:

AMIT SHAH IN CHENNAI
SOUTHERN ZONAL COUNCIL MEETING
CM VIJAY
தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடு
CM VIJAY WELCOMES AMIT SHAH

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