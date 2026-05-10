ETV Bharat / state

பெரியார் திடலுக்கு வந்த முதல்வர் விஜய்; கி.வீரமணியிடம் வாழ்த்து பெற்றார்

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொள்கை தலைவர்களில் ஒருவரான பெரியாரின் நினைவிடத்தில் முதல்வர் விஜய் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.

தி.க. தலைவர் கி.வீரமணியிடம் வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய்
தி.க. தலைவர் கி.வீரமணியிடம் வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 10, 2026 at 9:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பெரியார் திடலுக்குச் சென்று பெரியார் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய், முதலமைச்சராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் அவருக்கு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

முதல்வர் விஜய் உடன் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா என மொத்தம் 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். முதல்வராக பதவி ஏற்றுக்கொண்டதை தொடர்ந்து, சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு சென்ற முதல்வர் விஜய், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறைக்குச் சென்று முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்து கோப்புகளில் கையொப்பமிட்டு பணியைத் தொடங்கினார்.

அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசின் காவல் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் அரசின் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த செயலாளர்களை சந்தித்து விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது, தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

பெரியார் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய விஜய்
பெரியார் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய விஜய் (ETV Bharat Tamilnadu)

உயர் அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக் கூட்டத்தை முடித்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் விஜய், சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் திடலுக்கு விரைந்தார். பெரியார் திடல் சென்ற அவர், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொள்கை தலைவர்களில் ஒருவரான பெரியார் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இதையும் படிங்க.. முதல்வர் விஜய்யின் திரைப்பட வசனங்களும் மக்களிடம் ஏற்படுத்திய தாக்கமும் - ஓர் சிறப்பு பார்வை

பின்னர், பெரியார் திடலில் திராவிடர் கழகத் தலைவர் தலைவர் கி.வீரமணியை சந்தித்து, அவருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி வாழ்த்து பெற்றார். முதல்வர் விஜய் உடன் திராவிட கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து சிறிது நேரம் உரையாடினார்.

முதலமைச்சர் விஜய் உடன் அமைச்சர்கள் என்.ஆனந்த், கே.ஏ.செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ் உள்ளிடோர் வந்திருந்தனர்.

TAGGED:

CM VIJAY
TVK VIJAY
PERIYAR THIDAL
TK LEADER K VEERAMANI
CM VIJAY VISITS PERYAR THIDAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.