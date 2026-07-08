ஆணவக்கொலை தடுப்பு சட்டம் - சமூக நீதித்துறை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை?
சமூக நீதித்துறை சார்பில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகையை உயர்த்துவதா அல்லது தற்போதைய அளவிலேயே தொடர்வதா என்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற்றது.
Published : July 8, 2026 at 1:36 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடந்த சமூக நீதித்துறையின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், ஆணவக் கொலை தடுப்புச் சட்டம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த மாத இறுதியில் தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், பட்ஜெட்டில் இடம் பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் துறைவாரியான ஆலோசனைக் கூட்டம் தினந்தோறும் நடைபெற்று வருகிறது.
ஜூலை 2 ஆம் தேதி தொடங்கிய இக்கூட்டம் ஜூலை 22 வரை நடைபெற உள்ளது. நேற்று மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மற்றும் சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்த கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், இன்று சமூக நீதித் துறையின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், துறைசார்ந்த அமைச்சர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். அதில், வரவிருக்கும் நிதிநிலை அறிக்கையில் சமூக நீதித்துறை தொடர்பான புதிய அறிவிப்புகள் இடம்பெறுவது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
மேலும், சமூக நீதித்துறை சார்பில் செயல்பட்டு வரும் பள்ளிகள், மாணவர் விடுதிகள் மற்றும் அவற்றின் நிர்வாகம், பராமரிப்பு, அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட அம்சங்களும் ஆய்வுக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டன.
குறிப்பாக, விடுதிகளில் வழங்கப்படும் உணவின் தரம் குறித்து மாணவர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து எழுந்து வரும் புகார்கள் தொடர்பாக விரிவான விவாதம் நடைபெற்றதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மாணவர்களுக்கு தரமான உணவு மற்றும் சிறந்த வசதிகளை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலனுக்காக ஒதுக்கும் நிதியை முழுமையாகவும், பயனுள்ளதாகவும் பயன்படுத்துவது குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள திட்டங்கள், ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள திட்டங்களின் முன்னேற்றம் உள்ளிட்ட விவரங்களும் கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்பட்டன.
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அதேபோல, சமூக நீதித்துறை சார்பில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகையை உயர்த்துவதா அல்லது தற்போதைய அளவிலேயே தொடர்வதா என்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற்றதாகவும், ஆணவக் கொலைகளை தடுக்கும் வகையில் தனிச்சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நீண்டகால கோரிக்கை தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கான பட்டா வழங்கல், விடுதிகள் பராமரிப்புக்கான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் செலவினங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. சமூக நீதித்துறையின் செயல்பாடுகள் மக்களிடையே மேலும் வரவேற்பைப் பெறும் வகையில், வரவிருக்கும் நிதிநிலை அறிக்கையில் புதிய திட்டங்களை அறிவிப்பது குறித்தும், தற்போதைய நிதிப் பற்றாக்குறையை கருத்தில் கொண்டு எந்த திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குவது என்பது குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை தொடர்பாக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.