நெல்லையில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் முதலமைச்சர் விஜய்? - முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்
நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ள இடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் மற்றும் தேவையான வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் இன்று ஆய்வு செய்தார்.
Published : October 31, 2026 at 3:24 PM IST
திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் அரசு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்பார் என்ற தகவல் வெளியான நிலையில், நிகழ்ச்சிக்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற இசக்கி சுப்பையா, தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, அங்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் வர உள்ளது. இது போன்ற சூழலில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்குட்பட்ட அகஸ்தியர்பட்டியில் அடுத்த மாதம் நடைபெறும் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வருகை தர உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அரசு சார்பில் பல கோடி ரூபாய் நலத்திட்ட உதவிகளை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்காக அகஸ்தியர்பட்டி பகுதியில் உள்ள காலி இடத்தில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் விழா ஏற்பாடுகள் தொடங்கி இருக்கிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ள இடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் மற்றும் தேவையான வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் இன்று (அக்டோபர் 31) ஆய்வு செய்தார்.
ஆய்வின் போது, முதலமைச்சர் விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் பொதுமக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள், நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்தில் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த மோகன் கேட்டறிந்தார்.
மேலும், முன்னேற்பாடு பணிகளில் எவ்விதத் தொய்வும் ஏற்படாமல் அனைத்துப் பணிகளையும் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு அகஸ்தியர்பட்டி பகுதியில் அரசுத் துறை அதிகாரிகள் முன்னேற்பாடு பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். இதனால், அப்பகுதியில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.