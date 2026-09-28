தேர்தல் வழக்கு முடியும் வரை தொகுதிகளை காலியாக வைப்பது நல்லதல்ல - முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பு வாதம்
முதலமைச்சர் தரப்பு வாதங்கள் முடிவடையாததை அடுத்து, வழக்கு விசாரணை நாளை (செப்.29) தள்ளிவைக்கப்பட்டது.
Published : September 28, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: தேர்தல் வழக்கு முடியும் வரை எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜிநாமா செய்த தொகுதிகளை காலியாக வைத்திருப்பது பொதுநலனுக்கு எதிரானது என 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை விதிக்க கோரிய வழக்கில், முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ள திருச்சி கிழக்கு, அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, கரூர், விராலிமலை ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கத் தடை விதிக்க கோரி திருநெல்வேலியை சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கத் தடை விதித்து, ஜூலை 10ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (செப்.28) இறுதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், “எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜிநாமா செய்து விட்டு ஆளுங்கட்சியில் இணைந்துள்ளதால், ஏற்பட்ட காலியிடம் என்பது இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பதற்கான தெளிவான காலியிடமாக கருத முடியாது. தேர்தல் வழக்கு முடியும் வரை 5 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கும் திட்டம் இல்லை என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளதால், மனுவை ஏற்று உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்.
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மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பிரிவு 151(a)-ன் படி 6 மாதத்துக்குள் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என விதி இருந்தாலும், தேர்தல் வழக்குகள் முடிவடைய அதிக காலம் எடுக்கும் என்ற எதிர் மனுதாரர்களின் வாதங்களை ஏற்கக் கூடாது” என வாதிடப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் எதிர்மனுதாரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ள முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், “திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 91,381 வாக்குகள் பெற்று விஜய் வெற்றி பெற்றார். தொகுதியில் 20 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், தன்னை வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்கும்படி திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் தரப்பு கோரிக்கையை ஏற்க முடியாது.
இரண்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டிருந்தால் மட்டுமே, இதுபோன்ற கோரிக்கைகளை நீதிமன்றம் வழங்க முடியும். மேலும், இந்த வழக்கு பொதுநல வழக்கு அல்ல. தனிநபர் நல வழக்கு. தேர்தல் வழக்கு முடியும் வரை தொகுதியை காலியாக வைத்திருப்பது பொதுநலனுக்கு எதிரானது" என வாதிடப்பட்டது.
இருந்தாலும், முதலமைச்சர் தரப்பு வாதங்கள் முடிவடையாததை அடுத்து வழக்கு விசாரணையை நாளைக்கு (செப்.29) தள்ளிவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.