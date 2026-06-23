முதலமைச்சர் விஜய் சொன்ன அந்த ‘குட்டிக்கதை’ - வெளிநடப்பு செய்த எதிர்க்கட்சியினர்
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினின் மிகவும் டிரண்டான சைகையை சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் செய்து காட்டி அவையினரிடையே கலகலப்பை ஏற்படுத்தினார்.
Published : June 23, 2026 at 12:48 PM IST
சென்னை: ‘கட்சி நிதி’ என்ற வார்த்தையை முதலமைச்சர் பயன்படுத்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட்டு வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் குட்டிக்கதை ஒன்றை கூறி சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தினார்.
மொததம் 4 நாட்கள் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்றோடு நிறைவடைந்தது. 4ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில், ஆளுநர் உரை மீதான நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது எதிர்க்கட்சிகள் பேசியதற்கு, முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பதில் உரை வழங்கினார். அப்போது, கருத்தால் வேறுபட்டாலும் மக்கள் நன்மைக்காக ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கூறி தனது உரையை தொடங்கினார்.
தாங்கள் கட்சி ஆரம்பித்தது குறித்தும், கட்சியின் வளர்ச்சி குறித்தும், மக்கள் தங்களுக்கு வாக்களித்தது ஏன்? என்பது குறித்தும் விளக்கமளித்துக்கொண்டே வந்த முதலமைச்சர், கடந்த ஆட்சியில் நடைபெற்ற ஊழல்கள் என்று கூறி, சிலவற்றை பட்டியலிட்டார். அப்போது ‘கட்சி நிதி’ (party fund) என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியதும், ஆவேசமடைந்த எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கையை விட்டு எழுந்தனர்.
உடனடியாக ஆளும் கட்சி எம்.எல்.ஏக்களும் இருக்கையை விட்டு எழ, சிறிது நேரம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. சபாநாயகர் சமாதானம் செய்ய முயன்றும், தொடர் அமளியில் ஈடுபட்ட எதிர்க்கட்சியினர், முதலமைச்சர் உரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக ஒரு கட்டத்தில் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
விஜய் சொன்ன குட்டிக்கதை
இதனையடுத்து, முதலமைச்சர் சட்டப்பேரவையில் ஒரு குட்டிக்கதை சொன்னார். “ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் வெயில் அதிகமாக இருக்கிறது என நினைத்து கண்ணிற்கு மேலே கையை வைத்துக்கொண்டு சுற்றி சுற்றி தேடிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த பெரியவருடன் இருந்த ஒரு சிறுவன், என்ன தேடிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? என கேட்டார்.
அதற்கு அந்த பெரியவர், ஒன்றுமில்லை தம்பி. உங்களுடைய அப்பா இங்கேதான் இருப்பதாக சொன்னார்கள். அவரைத்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் காணோம் என்றார். இதுபோன்று சம்பந்தமே இல்லாமல் என்னாலும் பேச முடியும்” என்று கதையை முடித்தார் முதலமைச்சர்.
சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் சொன்ன குட்டி கதை#cmvijay | #TNAssembly | #TNPolitics | #TVKGovernment | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/4Y6g0PnYy8— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 23, 2026
தொடர்ந்து தேசிய கீதத்தை 2 முறை பாடி மரபை மீறிவிட்டதாக எதிர்க்கட்சியனர் கூறியது குறித்து பேசினார். அப்போது, “தேசிய கீதத்தை 2 முறை பாடியதை பெரிதாக எதிர்க்கட்சியினர் சித்தரித்தனர்.
ஈவில்ஸ் என டெவில்ஸ் பேசலாமா?
2021 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடைபெற்ற கலைஞருடைய புகைப்பட வெளியீட்டு விழாவில் குடியரசு தலைவர் கலந்துகொண்ட நிகழ்வில், தேசிய கீதத்திற்கு பிறகு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது நினைவில் இருக்கிறதா?” என்று கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், இதுபற்றி கேட்டால் அது குடியரசு தலைவர் கலந்துகொண்ட நிகழ்வு என்று கூறுவார்கள். அவர்கள் பேசுவது ஒன்று செய்வது ஒன்று என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து நேற்று (ஜூன் 22) ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்தின்போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ‘ஈவில்ஸ்’ என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியது குறித்து பேசினார்.
அப்போது “ஈவில்ஸ் ஈவில்ஸ் என டெவில்ஸ் பேசக்கூடாது. அவையில் எதிர்க்கட்சியினர் இருந்தால் கடைசியாக ஒரு ஆக்ஷன் செய்ய நினைத்தேன். ஆனால் அவர்கள் இல்லை” எனக் கூற, அதற்கு சபாநாயகர் “இப்போதும் நீங்கள் அதை செய்யலாம்” என தெரிவித்தார்.
உடனே தேர்தல் சமயத்தில் சமூக ஊடகங்களில் மிகவும் டிரண்டான முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினின் ‘முடிந்தது’ என்ற கை சைகையை செய்து காண்பித்தார். இதனால் அவையில் சிறிது நேரம் சிரிப்பலை எழுந்தது.