கடந்த அரசின் சாதனைகள்? பட்டியலிட்டு சம்பவம் செய்த முதலமைச்சர் விஜய்
எங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்களுக்கு மக்கள் பணியை செய்ய தெரிந்த அளவிற்கு மக்கள் பணத்தை சுருட்ட தெரியாது என சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆணித்தரமாகக் கூறினார்.
Published : June 23, 2026 at 11:27 AM IST
சென்னை: சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த ஆட்சியில் நடைபெற்ற ஊழல்கள் குறித்து பட்டியலிட்டார்.
விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைத்த பிறகு முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் கடந்த 18ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்நிலையில், சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளான இன்று, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார். தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலுரை அளித்தார்.
அப்போது முதலமைச்சர் விஜய், படப்பிடிப்பில் இருந்து நேரடியாக வந்து ஆட்சியை பிடித்ததாக சிலர் கூறுகின்றனர் எனக்கூறி, கடந்த முறை ஆட்சியில் இருந்த திமுக அரசை விமர்சித்து பேசினார்.
தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை குறித்து பேசுகையில் “தமிழ்நாட்டில் கருவூலம் தேய்ந்து ஓய்ந்து உள்ளது. நிதி நிலைமை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டோம். இதுபோன்ற நிலைமை உருவாக்கி வைத்துவிட்டு, நமக்கு ஆட்சி செய்ய தெரியாது என்று கூறுகின்றனர். ஆம், எங்களுக்கு ஆட்சி செய்ய தெரியாது தான். எங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்களுக்கு மக்கள் பணியை செய்ய தெரிந்த அளவிற்கு மக்கள் பணத்தை சுருட்ட தெரியாது.
டெண்டர்களை முறைப்படுத்த தெரிந்த அளவிற்கு, அதன் கட்டணத்தை உயர்த்த தெரியாது. கலந்தாய்வு செய்யத் தெரியுமே தவிர, கலந்தாய்விற்க்கு பணம் திரட்ட தெரியாது. புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்க தெரியும், அந்த பணியிடங்களுக்கு பணத்தை வாங்க தெரியாது. தங்கத்தை உருக்கி தாரை வார்க்க தெரியாது. கோயில் பணத்தை சுருட்ட தெரியாது. கனிமத்தை விற்று கொள்ளையடிக்க தெரியாது. அரசு பணத்தை கஜானாவிற்கு மாற்றத் தெரியும், தனிப்பட்ட கணக்கிற்கு மாற்ற தெரியாது.
போதை கலாச்சாரத்தை அழிக்க தெரியும், அதை வளர்க்கத் தெரியாது. பெண்களை மதிக்க தெரிந்தவர்களுக்கு, ஓசி பஸ், ஆயிரம் ரூபாய் கேஸ் எனக்கு கூறத் தெரியாது. அதனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று கூறுபவர்களுக்கு, எங்களுக்கு தெரியாது தான். அதனை தெரிந்து கொள்ள நாங்கள் விரும்பவும் இல்லை” என கூறினார்.
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இதனைத்தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சிற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். நேற்று ஆளுநர் உரைக்கு பதிலுரை அளித்த எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், புதிய அரசு ஆட்சி அமைத்த 40 நாட்களில் செய்த சாதனையாக எந்த தகவலும் வரவில்லை. மின்வெட்டு பிரச்சனை குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய்யை விம்ர்சித்தார். இந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலுரை கொடுக்கும் விதமாக முதலமைச்சர் விஜய் பேசியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.