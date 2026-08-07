ETV Bharat / state

‘காவிரி தமிழ்நாடு மக்களின் உரிமை’; இந்த அரசு அதை ஒருபோதும் விட்டு தராது - முதல்வர் விஜய் உறுதி

கர்நாடகா செல்வதால் எனக்கு அவமானம் நேர்ந்தால், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயாராக உள்ளேன் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மேகதாது அணையை கட்டுவதிலும், காவிரி உரிமைப் பிரச்சினைகளிலும் இந்த அரசு தமிழ்நாட்டின் உரிமையை ஒருபோதும் விட்டு தராது. அதுதான் நம் நிலைபாடு என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையானது ஆகஸ்ட் 5 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இந்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 6) அன்று வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் ர. வினோத் தாக்கல் செய்தார்.

நடப்பு நிதியாண்டுக்கான இரண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகளும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் இன்று சட்டப்பேரவையில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தலைமையை நடைபெறும் இந்த விவாதத்தில் காவிரி, சட்டம் ஒழுங்கு, மேகதாது விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றன.

அவைத் தொடங்கியதும், காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மான உரையை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வாசித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் அதற்கு பதிலளித்துப் பேசினார்.

காவிரி தமிழ்நாட்டின் உரிமை

அவர் பேசுகையில், “காவிரி விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சியினர் சில விவரங்களை தெரிவித்துள்ளனர். காவிரி பிரச்சினை உணர்வு ரீதியான ஒன்று. இதை வைத்து அரசியல் செய்யும் நோக்கம் துளி கூட இந்த அரசுக்கு இல்லை. அதற்கான அவசியமும் இல்லை.

மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக நாம் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து தான் தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம். அதனை நேர்முக கடிதமாக பிரதமருக்கு அனுப்பியுள்ளோம்.

மாநிலங்களவையில் ஒன்றிய ஜல்சக்தி இணை அமைச்சர் முழு விவரங்களை குறிப்பிடவில்லை என்று தெரிந்ததும், காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் தீர்ப்பை குறிப்பிட்டு மேகதாது அணைகட்ட எந்தவித நிர்வாக அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என பிரதமருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மேகதாது அணையை கட்டுவதிலும் காவிரி உரிமைப் பிரச்சினைகளிலும் இந்த அரசு தமிழ்நாட்டின் உரிமையை ஒருபோதும் விட்டு தராது. அதுதான் நம் நிலைபாடு.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை: 2026-27ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட் மீதான விவாதம்

கர்நாடகாவில் சில அணைகளை கட்டியது தொடர்பாக இதே அவையில் 1969ஆம் ஆண்டு ஒரு விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது நீர்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தது யார்? அப்பொழுது அணை கட்ட விட்டது ஏன்? என்று கூறி தரம் தாழ்ந்த அரசியல் செய்ய விரும்பவில்லை. அது நம் நோக்கமும் இல்லை. மேகதாது விவகாரத்தில் எந்த கட்சிக்கு பெருமை என்றெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது.

மக்களுக்காக அவமானத்தை ஏற்கத் தயார்

அண்டை மாநிலத்தில் பேசிப் பார்த்தால் என்ன? என்ற எண்ணத்தில் தான் கர்நாடகா செல்ல திட்டமிட்டேன். அதுகுறித்து முதலில் யோசித்து கேட்டதும் நான்தான். கர்நாடகா செல்வது குறித்து பல்வேறு கருத்துக்கள் வந்தது.

நாம் போக நினைத்ததற்கு காரணம் இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக நேர்மறையான அறிகுறிகள் ஏதேனும் கிடைத்தால் நன்றாக இருக்குமே என்ற எண்ணத்தில் தான்.

பகை நாடுகளே பேசி தீர்க்கப் பார்க்கிறார்கள், பக்கத்து மாநிலத்தில் பேசி பார்த்தால் என்ன? என்றுதான் நினைத்தேன். ஒருவேளை அந்த சந்திப்பில் அவமானம் நேர்ந்தால் என்ன நிகழும்? என சிலர் கேட்டார்கள். அப்படி நடந்தால் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அதையும் தாங்க தயாராக உள்ளேன். நம் மீது அக்கறை காட்டிய அனைவருக்கும் நன்றி. காவிரி விவகாரம் குறித்து நீர்வளத்துறை அமைச்சர் விளக்கம் அளிப்பார்.

குருவை சாகுபடிக்கு நிவாரணம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு விட்டது. அரசியலே நாங்கள்தான் என்று சொல்லும் சிலருக்கு இது எப்படி தெரியாமல் போனது என்று தெரியவில்லை. தினமும் நியூஸ்பேப்பர் படித்திருந்தால் நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்திருக்கும்” என்று கூறி தனது உரையை முடித்தார்.

TAGGED:

TN ASSEMBLY SESSION
CAUVERY ISSUE
முதல்வர் விஜய்
BUDGET DISCUSSION
CM VIJAY ABOUT CAUVERY ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.