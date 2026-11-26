இது அறிவுலகமா? ஊழல் உலகமா? - கோவை பெரியார் அறிவுலக முறைகேடு குறித்து கல்வி விருது விழாவில் முதல்வர் விஜய் ஆவேசம்
எதிர்கால பிள்ளைகளுக்காகவும் அவர்களுடைய கல்விக்காகவும் தான் நான் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று சும்மா சொல்லவில்லை. அவர்களின் வாழ்க்கையையே பாதிக்கும் அளவிற்கு நடந்தால் எப்படி பார்த்துக்கொண்டு இருக்க முடியும்? என்று விஜய் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 3:55 PM IST
சென்னை: மாணவர்கள் படிக்கிற நூலக புத்தகங்களில் கூட ஊழல் நடந்திருக்கிறது. இவையெல்லாம் அறிவுலகமா? அல்லது ஊழல் உலகமா? என்றே தெரியவில்லை என்று கல்வி விருது வழங்கும் விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் இரண்டாம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழாவானது சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் கலந்துகொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய், ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி, பெரம்பலூர், கரூர், நாமக்கல், சேலம், திருச்சி ஆகிய 9 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கி வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்தார்.
அதற்கு முன்னதாக விழா மேடையில் பேசிய விஜய், முதலில் ஊழல் குறித்து பேசினார். அப்போது, “ஊழல் என்பது கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒன்று தான். இது ஒரு நீண்ட கால வியாதி போன்றது. அதை குணப்படுத்த என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் நாம் செய்து தான் ஆக வேண்டும். இதை சரிசெய்ய முடியாது என்றாலும், அதை கட்டுப்படுத்த சில நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம். அப்படி நான் எடுத்த சில நடவடிக்கைகளால் தான் சிலருடைய அஸ்திவாரங்கள் ஆடிப்போய் கிடக்கின்றன.
சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் குறித்து அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். மற்ற துறைகளில் ஊழல் நடந்தால் சட்டபடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளலாம். ஆனால் கல்வித்துறையிலேயே ஊழல் நடந்தால் அதை எப்படி பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருப்பது? அதற்காக, மற்ற துறைகளில் தவறு நடந்தால் பரவாயில்லையா? என்று சிலர் கேட்பார்கள். எல்லா துறைகளும் முக்கியம் தான். எந்த துறையில் தவறு நடந்தாலும் தவறு தவறு தான். ஆனால் கல்வித்துறை தானே அனைத்துக்கும் அடிப்படை?
பள்ளி பாதுகாப்பில் எல்லாம் விளையாடி இருக்கிறார்கள். அதில் தான் கும்பகோணம் பள்ளி விவகாரம் வந்தது. இப்போது நினைத்தாலும் பதறுகிறது.
எனது டேபிளில் 3 ஃபைல்கள் இருக்கின்றன என்று தான் சொன்னேன். அதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் அது என்ன ஃபைல்? அதை திறங்களேன், திறந்து தான் பாருங்களேன் என்று கூச்சலிட்டார்கள்.
மாணவர்கள் படிக்கிற நூலக புத்தகங்களில் கூட ஊழல் நடந்திருக்கிறது. ஏஐ டெக்னாலஜி வந்திருக்கிறது. எல்லா துறைகளிலும் இதன் மூலம் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் என்று நான் எதிர்பார்த்திருந்தேன். ஆனால் இந்த டெக்னாலஜி வந்த ஆரம்பத்திலேயே ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள்.
கோவை பெரியார் அறிவுலகம், திருச்சி காமராஜர் அறிவுலகம், சேலம் பாரதிதாசன் அறிவுலகம், திருநெல்வேலி காயிதே மில்லத் அறிவுலகம், கடலூர் அஞ்சலையம்மாள் அறிவுலகம் எல்லாம் மாணவர்களாகிய நீங்கள் படிப்பதற்காக இருக்கின்றவை.
இவற்றில் கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் நடைபெற்றிருக்கிற முறைகேடு வெளியே வந்திருக்கிறது. மற்ற நூலகங்களில் எல்லாம் என்னென்ன நடந்திருக்கிறது என்பதெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக வெளியே வரும். இவையெல்லாம் அறிவுலகமா? அல்லது ஊழல் உலகமா? என்றே தெரியவில்லை.
ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காவும், ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற எதிர்கால பிள்ளைகளுக்காகவும் அவர்களுடைய கல்விக்காவும் தான் நான் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று சும்மா சொல்லவில்லை. அப்படிப்பட்ட மாணவர்களின் வாழ்க்கையையே பாதிக்கும் அளவிற்கு நடந்தால் எப்படி பார்த்துக்கொண்டு இருக்க முடியும்?
உங்களுடைய அண்ணன், உங்களை எப்போதுமே நல்ல வழியில் தான் நடத்தி கூட்டிக்கொண்டு போவேன். நல்லதே நடக்கும், நல்லது மட்டுமே நடக்கும்” என்று பேச மாணவர்கள் கரகோஷம் எழுப்பி தங்கள்து உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர்.