சினிமாவிலிருந்து நேராக வந்து ஆட்சியை பிடித்துவிட்டேனா? - முதல்வர் அடுக்கிய 25 ஆண்டுகால மக்கள் சேவைகள்
எல்லாரும் கட்சி ஆரம்பித்து விட்டுதான் ஒவ்வொரு வீட்டிற்குள்ளும் போவார்கள். ஆனால் நாம் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்றபிறகு தான் கட்சியையே ஆரம்பித்தோம் என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார்.
Published : June 23, 2026 at 3:16 PM IST
சென்னை: சினிமாவிலிருந்து நேராக வந்து ஆட்சியை பிடித்துவிட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருவதற்கு சட்டப்பேரவையில் இன்று பதிலளித்தார் முதலமைச்சர் விஜய்.
17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் கடந்த 18ஆம் தேதி தொடங்கி இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. 4ஆம் நாள் கூட்டத்தொடரான இன்று, ஆளுநர் உரையின் மீதான நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்திற்கு பதிலுரை வழங்கினார் முதலமைச்சர் விஜய். மக்கள் சேவை என்ற நோக்கத்தில், மாநிலம் சார்ந்த விஷயங்களில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பயணித்தால் தமிழ்நாடு அனைத்திலும் முதன்மை மாநிலமாக திகழும் என்று கூறி அவர் உரையை தொடங்கினார்.
அப்போது, கட்சி ஆரம்பித்து இரண்டே வருடங்களில் ஆட்சியமைத்திருப்பது குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்து வரும் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், தங்களது (தவெக) அரசியல் பயணம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் எடுத்துரைத்தார்.
அவர் பேசுகையில், "நாங்கள் சினிமாவிலிருந்து நேராக இங்கு வந்து முதலமைச்சரானது போன்று சிலர் சித்தரிக்கிறார்கள். அது வெறும் ரீல் தான்; ரியல் கிடையாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஒரு சாதாரண நடிகராக எனது கெரியர் தொடங்கி, கடினமாக உழைத்து தான் மேலே வந்தேன். நான் மேலே வந்ததற்கு நானும் என் உழைப்பும் மட்டுமே காரணமல்ல; ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் அன்பும் அரவணைப்பும் தான் காரணம். ஒவ்வொவரும் அவர்கள் வீட்டில் நம்மை ஒருவராக ஏற்றுக்கொண்டனர்.
நம்மை தாய் அன்போடு அரவணைத்த மக்களுக்கு நாம் எப்படியெல்லாம் துணையாக இருந்தோம் என்பதை இப்போது சொல்கிறேன். 1990களில் ரசிகர் மன்றமாக இருந்தபோதே மக்களுக்கு துணையாக நிற்க ஆரம்பித்தோம். அதற்கு பிறகு நற்பணி மன்றமாகவும், விஜய் மக்கள் இயக்கமாகவும் மாறி மக்களோடு மக்களாக நின்றோம்.
2008-இல் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் செய்தோம். போர் முடிவுக்கு வரவும், நமது தொப்புள்கொடி உறவுகளான ஈழத்தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பான நிம்மதியான வாழ்வு கிடைக்க வேண்டுமென அன்றே கோரிக்கை வைத்தோம்.
2009இல் ஆரம்பித்த மக்கள் இயக்கம் சார்பாக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை மக்களுக்கு செய்தோம். கல்வி, சமூக சேவை, வெள்ள நிவாரணம், கொரோனா காலத்தில் மக்களுக்கு தோள் கொடுத்தது, விலையில்லா விருந்தகம், குறுதியகம், முட்டை பால் ரொட்டி திட்டம், விழியகம், பயிலகம், நூலகம் என பல வழிகளில் மக்களுக்கு துணையாக இருந்தோம்.
திரைப்படங்களில் சமூக நீதி, ஊழல் எதிர்ப்பு, கல்வி, அரசியல் போன்றவற்றை பற்றி கூறினோம். அரசியல் பேசியதால் நமது படங்கள் சந்தித்த, இதுவரைக்கும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகள் அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான்.
2011-இல் நாகையில் மீனவர்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு பெரிய பொதுக்கூட்டம் நடத்தினோம். மீனவர்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து பேசி நமது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தோம்.
2017-இல் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தோம்
2018இல் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூட்டால் பாதிக்கப்பட்ட நமது சொந்தங்களுக்கு நேரடியாக சென்று ஆதரவு தெரிவித்தோம்
2021இல் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் போட்டியிட்டு ஜெயித்தனர்.
கல்வியில் சிறந்த மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகைகளையும் பரிசுகளையும் வழங்கினோம்.
2023இல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆரம்பித்தோம். ஆரம்பித்த உடனேயே குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக அறிக்கை வெளியிட்டோம். நமது முதல் மாநில மாநாட்டை வெற்றிக் கொள்கை திருவிழாவாக நடத்தினோம். இந்தியாவிலேயே 2 பெண் ஆளுமைகளை கொள்கை தலைவர்களாக கொண்ட கட்சி நம்முடைய தவெக என்ற பெருமையுடன் கொள்கை தலைவர்களை அறிவித்தோம்.
பெரியாரின் கொள்கைகளில் நமக்கு ஏற்புடையதை ஏற்றுக்கொண்டு, அவருடைய கடவுள் மறுப்பு கொள்கையில் இல்லை என்பதையும் வெளிப்படையாக அறிவித்தோம். அம்பேத்கர், காமராஜரின் கொள்கைகையும் ஏற்றுக்கொண்டோம். ‘எல்லாருக்கும் எல்லாம்’ என்ற நமது மதச்சார்பற்ற கொள்கை குறித்தும் அறிவித்தோம். அதேபோல், கொள்கை எதிரி, அரசியல் எதிரியையும் அறிவித்தோம்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ‘பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்’ என்பதை நமது அடிப்படை அரசியல் கோட்பாடாக அறிவித்துவிட்டு பிறகு தான் அரசியலுக்கு வந்தோம். மதுரை மாநாட்டில், தேர்தல் மற்றும் அரசியல் ஆட்சி, அதிகார வழிகாட்டியாக அண்ணா மற்றும் எம்.ஜி.ஆரை ஏற்றுக்கொண்டதாக அறிவித்தோம்.
இன்னொன்றை பதிவு செய்கிறேன், ‘எல்லாரும் கட்சி ஆரம்பித்து விட்டுதான் ஒவ்வொரு வீட்டிற்குள்ளும் போவார்கள். ஆனால் நாம் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்றபிறகு தான் கட்சியையே ஆரம்பித்தோம்’.
இதெல்லாம் புரிந்தும் புரியாத மாதிரி இருக்கிறவர்கள் தான் நம்மை நடிகன் என்று சொல்லி விமர்சிக்கிறார்கள்” என்று தனது அரசியல் பயணம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றினார்.