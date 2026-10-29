பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி - சென்னையில் நாளை மரியாதை செலுத்துகிறார் முதல்வர் விஜய்
தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் முதலமைச்சர்கள் தேவரின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவது அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.
Published : October 29, 2026 at 5:03 PM IST
சென்னை: பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் பிறந்தநாளை ஒட்டி, சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள அவருடைய திருவுருவச் சிலைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மரியாதை செலுத்த உள்ளார்.
விடுதலைப் போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது பிறந்தநாள் விழாவும், 64-வது குருபூஜையும் நாளை (அக்.30) நடைபெற உள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தேவர் குரு பூஜையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம். குறிப்பாக, தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் முதலமைச்சர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று தேவரின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவது அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.
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அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தேவர் குருபூஜையில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்பார் என முதலில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதன்முறையாக ஆட்சி அமைத்துள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் பசும்பொன்னுக்கு நேரில் சென்று முத்துராமலிங்கத் தேவருக்கு மரியாதை செலுத்துவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அரசியல் வட்டாரங்களில் நிலவியது.
இதற்கிடையே, முதலமைச்சர் விஜய் இந்த ஆண்டு பசும்பொன்னில் நடைபெறும் குரு பூஜையில் பங்கேற்கமாட்டார் என சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், தேவரின் 119-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னையிலேயே அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் மரியாதை செலுத்த உள்ளார்.
சென்னை நந்தனத்தில் அமைந்துள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மரியாதை செலுத்த உள்ளார்.
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இதேபோல், தேவர் பிறந்தநாள் மற்றும் குருபூஜையை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தேவருக்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.