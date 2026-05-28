டெல்லியிலிருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் விஜய்

பிரதமர் மோடியை சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய், மேகதாது அணை விவகாரம், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் என பல்வேறு முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்த கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளார்.

Published : May 28, 2026 at 11:17 AM IST

புது டெல்லி: இரண்டு நாள் பயணமாக டெல்லி சென்றிருந்த முதலமைச்சர் விஜய், நேற்று பிரதமர் மோடி, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்த நிலையில், இன்று காலை டெல்லியிலிருந்து புறப்பட்டு சென்னைக்கு திரும்புகிறார்.

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும்பான்மை கொண்ட கட்சியாக உருவெடுத்த நிலையிலும், அருதி பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக மற்றும் ஐ.யு.எல்.எல் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் விஜய் கடந்த 10ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, முதன்முறையாக பிரதமர் மோடியை சந்திக்க அரசு முறை பயணமாக நேற்று டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார். நேற்று மதியம் 1 மணியளவில் தலைநகரை சென்றடைந்த அவர், அங்குள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்திற்கு முதலில் சென்றார். அங்கு அதிகாரிகள் அவருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்பு அளித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து அங்குள்ள காவலர்கள் அவருக்கு அணிவகுப்பு மரியாதை செலுத்தினர்.

பின்னர் பிரதமர் மோடி இல்லத்தில் அவரை சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய், பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தார்.

குறிப்பாக, மேகதாது அணை விவகாரம், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் என பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த கோரிக்கைகளை பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் விஜய் முன்வைத்துள்ளார்.

பிரதமருடனான சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து பேசினார். இன்று நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தியை சந்திக்கவுள்ளதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அந்த சந்திப்பானது ரத்து செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று காலை முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லியிலிருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்டார்.

