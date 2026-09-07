சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்து நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா? முதல்வர் விஜய்க்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி சவால்
செத்த பாம்பை அடிப்பது போல எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்த சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்து பேசுகிறார். அதுபற்றி அவருக்கு முழுமையாக தெரியுமா? என திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 4:38 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்து நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா? என திமுகவின் அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி சவால் விடுத்துள்ளார்.
சட்டமன்றத்தில் இன்று இடம்பெற்ற முதலமைச்சரின் பதிலுரை குறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, இன்று (செப்டம்பர் 7) சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "சட்டபேரவையில் முதலமைச்சர் இன்று பதிலையே அளிக்கவில்லை. காவல்துறை குறித்த கேள்விகளுக்கு உடனடியாக பதில் தராவிட்டாலும் விரைவில் பதில் தந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் 3 நாள் ஸ்கிரிப்ட் தயார் செய்துவிட்டு, 'தேடினேன் தேடினேன் எதுவுமே கிடைக்கவில்லை' என்பது போல பழைய பாட்டையே பாடி கொண்டிருக்கிறார்.
இந்த 100 நாட்களில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்விகளுக்கு எந்த பதிலும் அவர் சொல்லவில்லை. செத்த பாம்பை அடிப்பது போல எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்த சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்து பேசுகிறார். அதுபற்றி அவருக்கு முழுமையாக தெரியுமா? அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணா தியேட்டர் யாருக்கு சொந்தம்? என்ற பிரச்சனை எழுந்த நிலையில் சர்க்காரியா கமிஷனில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு தான் சொந்தம் என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.
இன்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு திராணி இருந்தால் அதனுடைய உண்மை குறித்து பேச வேண்டும். சர்க்காரியா கமிஷன் எமர்ஜென்சி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் இந்திரா காந்தி எனக்கு தெரியாமல் சில விசயங்கள் நடந்துவிட்டது என முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியிடம் நேரடியாக மன்னிப்பு கேட்டார். இதெல்லாம் திடீரென முளைத்த காளான்களுக்கு தெரியாது.
சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்து நேருக்கு நேர் விவாதிக்க முதலமைச்சர் தயாரா? சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்து எதுவும் தெரியாத முதலமைச்சர், ஸ்கிரிப்ட் யார் எழுதி கொடுத்தாரோ அவரிடம் தெளிவாக கேட்டு தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
சர்க்காரியா கமிஷன் உண்மை என்றால் அனைவரையும் கைது செய்திருக்க வேண்டும். நாங்கள் ஊழல் செய்திருந்தால் நாங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஸ்க்ரிப்ட் எழுதி கொடுத்தவர்களுக்கு வரலாறு தெரிந்திருக்க வேண்டும். சினிமாவில் தனது ரசிகர்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக என்னென்ன செய்யப்படுமோ, அதையே சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.
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அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கார் விபத்து, கட்சி நிர்வாகி கொலை, இதையெல்லாம் சட்டசபையில் பேசியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அதுகுறித்து எதுவும் பேசவில்லை. மக்கள் தூங்கிக்கொண்டு இருக்கின்றனர். ஒரு நாள் நாங்கள் தட்டி எழுப்புவோம். அது நடைபெறும். ஏற்கனவே நடைபெற்றும் இருக்கிறது.
இன்று முதலமைச்சர் விஜய் மெஜாரிட்டியோடு வெற்றி பெற்றது போல பேசுகிறார். சிலர் ஆதரவோடு இந்த ஆட்சிக்கு முட்டு கொடுத்து இருக்கின்றனர். அவர்கள் ஆதரவை விலக்கிவிட்டால் இந்த ஆட்சி சரிந்து விடும். இவரை விட பெரிய ஜாம்பவான்களைப் பார்த்து வளர்ந்த கட்சி திமுக" என்றார்.