நெல்லை மாநகராட்சி மேயர், துணை மேயர் அலுவலகங்களில் ஓரங்கட்டப்பட்ட முதல்வர் புகைப்படம்; தவெகவினர் ஆவேசம்
உடனடியாக முதலமைச்சர் புகைப்படத்தை சுவரில் மாற்றக்கோரி தவெகவினர் ஆணையரிடம் வலியுறுத்தினர்.
Published : May 25, 2026 at 7:36 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை மாநகராட்சி மேயர் மற்றும் துணை மேயர் அலுவலகங்களில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை ஓரங்கட்டி, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஆகியவர்களின் புகைப்படங்களை சுவரில் மாற்றி வைக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து தவெகவினர் ஆணையர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தவெக தலைவர் சி.ஜோசப் விஜய், தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதைத் தொடர்ந்து அனைத்து அரசு அலுவலகங்களில் முதலமைச்சரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை வைக்க வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டது. அதன்படி, மாவட்ட அளவில் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், நெல்லை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மேயர் ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் துணை மேயர் ராஜு ஆகியவர்களின் அறைகளில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை சுவரில் மாற்றி வைக்காமல் ஓரங்கட்டி, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி ஆகியவர்களின் புகைப்படங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தவெகவினர் புகார் எழுப்பினர்.
இதனைக் கண்டித்து, தவெக மாவட்ட இணை செயலாளர் மரிய ஜான் தலைமையில் இன்று (மே 25) அக்கட்சியினர் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்டோர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் திரண்டு மேயர் ராமகிருஷ்ணனை சந்தித்து முறையிட்டனர். அப்போது அவர், நாளைக்குள் முதலமைச்சரின் புகைப்படத்தை உரிய இடத்தில் மாட்டுவதாக கூறினார்.
இருப்பினும் உடனடியாக முதலமைச்சரின் புகைப்படத்தை சுவரில் மாட்ட வேண்டும் என கோரிய தவெக கட்சி நிர்வாகிகள், மாநகராட்சி ஆணையர் மோனிகா ராணாவின் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து ஆணையர் அவர்களை அழைத்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய ஆணையர், “எங்கள் தரப்பில் அனைத்து அலுவலகங்களிலும் முதலமைச்சர் புகைப்படத்தை வைக்க அறிவுறுத்தி புகைப்படத்தையும் அனுப்பிவிட்டோம். ஆனால், மேயருக்கு இதில் என்ன சந்தேகம் இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை. அவரிடம் பேசி இருக்கிறேன், நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுப்பேன்” என உறுதியளித்தார்.
மேலும், ஆணையரிடம் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியவர்களின் புகைப்படத்தை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என அக்கட்சியினர் கோரிக்கை வைத்தனர். அதற்கு ஆணையர் முன்னாள் முதல்வர்கள் படத்தை அரசு அலுவலகங்களில் வைக்கலாம் என அரசாணை இருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார்.
அதற்கு, முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்.ஜி.ஆர், காமராஜர் போன்றவர்களின் படத்தையும் சேர்த்து வைக்க வேண்டியது தானே என கேள்வி எழுப்பினர். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. பின்னர், ஆணையரின் பேச்சுவார்த்தையை ஏற்று நிர்வாகிகள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.
இதுகுறித்து மரிய ஜான் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், ”இன்று மாலைக்குள் போட்டோவை மாட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஆணையர் கூறினார். அவர்கள் ஏதோ திமுக ஆட்சி நடப்பதை போன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாளைக்குள் போட்டோ மாட்டவில்லை என்றால் போராட்டம் நடத்துவது குறித்து முடிவெடுப்போம். தேவையில்லாதவர்களின் படங்கள் உள்ளே இருக்கிறது. யார் படமும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, முதலமைச்சரின் படம்தான் இருக்க வேண்டும் என ஆணையரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்” என கூறினார்.