124-வது பிறந்தநாள்: காமராஜரின் திருவுருவப் படத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் மரியாதை
பெருந்தலைவர் காமராஜரின் 124வது பிறந்தநாள் விழா இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டாப்படுகிறது.
Published : July 15, 2026 at 12:33 PM IST
சென்னை: காமராஜரின் 124-வது பிறந்த நாளையொட்டி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், அவரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
காமராஜரின் 124 வது பிறந்தநாள் விழா இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டாப்படுகிறது. அவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், சென்னை அண்ணா சாலை பல்லவன் இல்லம் எதிரே அமைந்துள்ள காமராஜர் சிலை அருகே அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
நிகழ்ச்சியில், சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கோ.க. அருண்ராஜ், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் ப. வெங்கடரமணன், பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியர்கள் கலந்து கொண்டு, காமராஜர் திருவுருவப் படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தினர்.
மேலும், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஏ.எம். ஷாஜகான், நிதி, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் நெ. மரிய வில்சன், செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் ரா. குமார், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை செயலாளர் வே. ராஜாராமன், செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை இயக்குநர் அ. அருண் தம்புராஜ் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் ஆகியோரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.
'கிங் மேக்கர்' காமராஜர்
காமராஜர் 1903 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15 ஆம் தேதி விருதுநகரில் குமாரசாமி – சிவகாமி தம்பதியினருக்கு மகனாகப் பிறந்தார். 1919 முதல் இந்திய விடுதலைப் போராட்டங்களில் தீவிரமாக பங்கேற்ற அவர், 1930 ஆம் ஆண்டு உப்பு சத்தியாகிரகப் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறை சென்றார்.
1936 ஆம் ஆண்டு சென்னை மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளராகவும், 1940 முதல் 1954 வரை அதன் தலைவராகவும் பணியாற்றினார். மேலும் விருதுநகர் நகரமன்றத் தலைவராகவும், பல முறை சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் மக்களுக்குப் பணியாற்றினார்.
1954 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற காமராஜர், தனது 9 ஆண்டுகால ஆட்சியில் கல்வி, தொழில், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைத்தார். பள்ளிகள் இல்லாத கிராமமே இருக்கக் கூடாது என்ற நோக்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகளை தொடங்கி, 1956 ஆம் ஆண்டு இலவச மதிய உணவுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்.
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மணிமுத்தாறு, வைகை, அமராவதி, கீழ்பவானி, சாத்தனூர், கிருஷ்ணகிரி, பரம்பிக்குளம், ஆரணியாறு, புள்ளம்பாடி, வீடூர் உள்ளிட்ட பல அணைகளை கட்டி வேளாண்மை மற்றும் நீர்ப்பாசன வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பு செய்தார்.
மேலும், திருச்சி பாரத மிகுமின் நிறுவனம் (BHEL), நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம், பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை (ICF), ஆவடி கனரக வாகனத் தொழிற்சாலை (HVF) உள்ளிட்ட முக்கிய பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வருவதிலும் முக்கிய பங்காற்றினார்.
1964 ஆம் ஆண்டு அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவராகப் பொறுப்பேற்ற அவர், நேருவின் மறைவுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் பிரதமரை இரண்டு முறை தேர்வு செய்வதில் முக்கிய பங்காற்றியதால் "கிங் மேக்கர்" என்று அழைக்கப்பட்டார்.
விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்கேற்றதற்காக தனது வாழ்நாளில் 9 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்த அவர், மறைவுக்குப் பிறகு 1976 ஆம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருதால் கௌரவிக்கப்பட்டார்.