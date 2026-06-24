தாம்பரம் - வேளச்சேரி சாலைக்கு 'மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன்' பெயர் - முதலமைச்சர் உத்தரவு
தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வேளச்சேரி வரையிலான சாலைக்கு "மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை" என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
Published : June 24, 2026 at 8:14 PM IST
சென்னை: பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளின்போது வீரமரணமடைந்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில், அவரது பெயரை தாம்பரம் - வேளச்சேரி சாலைக்கு சூட்டி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், ‘இந்திய ராணுவத்தில் திறம்பட பணியாற்றி, பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளின்போது வீரமரணம் அடைந்தவரும், மரணத்திற்குப் பிறகு இந்திய அரசின் அமைதிக்கால உயரிய விருதான 'அசோக் சக்ரா' விருதும் பெற்றவர் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன்.
இவரது தியாகத்தைப் போற்றுகின்ற வகையில், தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வேளச்சேரி வரையிலான சாலைக்கு "மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை" எனப் பெயர் சூட்டிட வேண்டும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜயிடம், இந்திய ராணுவத்தின் தென்னிந்திய பகுதிகளுக்கான லெப்டினண்ட் ஜெனரல் வி. ஸ்ரீஹரி நேரில் சந்தித்து அண்மையில் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
இந்த கோரிக்கையை கனிவுடன் பரிசீலித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், அதன் மீது உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டார். அதனடிப்படையில், தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வேளச்சேரி வரையிலான சாலைக்கு, இந்திய நாட்டிற்காக போராடி உயிர்நீத்த வீரரின் மாபெரும் தியாகத்தைப் போற்றுகின்ற வகையில், தமிழில் "மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை" எனவும், ஆங்கிலத்தில் "MAJOR MUKUND VARADARAJAN SALAI" எனவும் 23.06.2026 அன்று பெயர் சூட்டுவதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
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மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன், தாம்பரம் மாநகராட்சி உட்பட்ட அனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். இவர் தாம்பரத்தில் உள்ள சென்னை கிறித்துவக் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பினை நிறைவு செய்து, பின்னர் ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து திறம்படப் பணியாற்றி, பணியின் போது வீரமரணம் அடைந்ததால் இவர் "தாம்பரம் மண்ணின் மைந்தர்" எனவும் போற்றப்பட்டு வருகிறார்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, ஜூன் 12ஆம் தேதியன்று தாம்பரம் மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம் மேயர் வசந்தகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. அப்போது, சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட தீர்மானங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, தாம்பரம் - வேளச்சேரி பிரதான சாலைக்கு இந்திய ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து வீரமரணம் அடைந்த, சென்னையைச் சேர்ந்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனின் பெயரை சூட்டுவதற்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.