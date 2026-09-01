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மேட்டூர் அணையை திறந்து வைக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் - சேலம் விமான நிலையத்தில் அரசு அதிகாரிகள் வரவேற்பு

சென்னை விமான நிலையத்தில் தனி விமானம் மூலம் சேலம் வந்தடைந்த முதலமைச்சர் விஜய், சாலை மார்க்கமாக மேட்டூர் அணைக்கு செல்கிறார்.

சேலம் வருகை தந்த முதலமைச்சர் விஜய்
சேலம் வருகை தந்த முதலமைச்சர் விஜய் (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 10:36 AM IST

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சேலம்: மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (செப்.1) சேலம் வருகை தந்தார்.

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதி காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுவது வழக்கம். இந்தாண்டு அணையில் நீர் குறைவாக இருந்ததால் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணைகளில் நீர் வரத்து அதிகரித்து, காவிரி ஆற்றில் நீர் திறக்கப்பட்டது. இதனால் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரில் அளவு அதிகரித்து.

கடந்த 4 ஆம் தேதி முதல் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், நேற்று மாலை 4 மணி நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் 90.47 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு விநாடிக்கு 935 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது.

இதனையடுத்து, டெல்டா பாசனத்திற்கு தேவையான தண்ணீரை மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்தது. அதன்படி, இன்று (செப்.1) மேட்டூர் அணையில் இருந்து முதலமைச்சர் விஜய் தண்ணீரை திறந்து வைக்கிறார்.

அதற்காக சென்னை விமான நிலையத்தில் தனி விமானம் மூலம் சேலம் வந்தடைந்த முதலமைச்சர் விஜய், சாலை மார்க்கமாக மேட்டூர் அணைக்கு செல்கிறார். விமான நிலையத்தில் அரசு அதிகாரிகள் முதலமைச்சர் விஜய்யை வரவேற்றனர். அவருடன் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த் உடனிருந்தார்.

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இன்னும் சற்று நேரத்தில் மேட்டூர் அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக தண்ணீரை முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைக்கிறார்.

முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி, சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மேட்டூர் அணை முழுவதும் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டு 24 மணி நேரமும் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கு மண்டல ஐஜி ரம்யா பாரதி, சேலம் சரக டிஐஜி மற்றும் மாவட்ட எஸ்பி உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல் காமலாபுரம் விமான நிலையத்தில் இருந்து முதலமைச்சர் விஜய் மேட்டூர் செல்லும் வழித்தடம் முழுவதும் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

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