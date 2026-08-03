முதல்வர் விஜய் பேச ஆரம்பித்தால் திமுக நாட்டைவிட்டு ஓடிவிடும் - கு.ப.கிருஷ்ணன் கடும் விமர்சனம்
காவிரி விவகாரத்தில் அனைவரின் உணர்வுகளும் ஒன்றாக இருக்கும்போது அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டம் எதற்கு? என கு.ப.கிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : August 3, 2026 at 11:02 PM IST
திருச்சி: "முதலமைச்சர் விஜய் வாயைத் திறந்தால் திமுக நாட்டைவிட்டு ஓடிவிடும்" என்று தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத் தலைவர் கு.ப.கிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் 221-வது நினைவுத் தினத்தை முன்னிட்டு இன்று (ஆக.03) திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரில் அமைந்துள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் உள்ள தீரன் சின்னமலையின் திருவுருவச் சிலைக்கு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத் தலைவர் கு.ப.கிருஷ்ணன் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த கு.ப.கிருஷ்ணன், "இந்திய நாட்டின் விடுதலைக்காகப் பல தியாகங்களைச் செய்த தியாகிகளின் வரலாறு தமிழ்நாட்டில் அதிகம் உள்ளது. அவர்களின் பெருமையை இந்தியா முழுவதும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதே எங்களது எண்ணம். ஆங்கிலேயர்களின் கஜானாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட பணத்தை தட்டிப் பறித்து இந்தியர்களுக்கு வழங்கியவர் முதல் சுதந்திரப் போராட்ட வீரரான தீரன் சின்னமலை. அத்தகைய மாவீரரின் நினைவு நாளில் அவருக்கு மாலை அணிவிப்பதில் பெருமை அடைகிறோம்" என்றார்.
முதலமைச்சர் தனித்துவிடப்பட்டதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து தெரிவித்துள்ளது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த கு.ப.கிருஷ்ணன், "அவருக்கு வேறு வேலை இல்லை; செயலில்தான் காட்ட வேண்டும். எங்கள் செயலும், பார்வையும் நேர்மையாகச் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எதையாவது சொல்லி, இந்த ஆட்சி இன்று போய்விடும், நாளை போய்விடும் என்று கூறுவதெல்லாம் அதிகாரிகளை அச்சுறுத்துவதற்காகவே. இந்த ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டுமல்ல, 50 ஆண்டு காலத்திற்கும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தொடரும். எப்படியாவது அரசு அதிகாரிகளைக் கலக்கமடையச் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவரது எண்ணம்" என்றார்.
காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருவது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தமிழ்நாட்டில் பிறந்த எந்தத் தமிழனும் காவிரியை விட்டுக் கொடுக்கமாட்டான். அதில் முதல் நபராக நம்முடைய முதலமைச்சர் இருப்பார். விளம்பரத்திற்காக அறிக்கை விடுவது எங்கள் தலைவரின் வேலை அல்ல. காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகத்தை ஆதரிப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டில் யாரும் இருக்கிறார்களா? எல்லோருடைய உணர்வுகளும் ஒன்றுதான். அப்படி இருக்கும்போது அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் எதற்கு? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், "முதலமைச்சர் ஒரே ஒருமுறை வாயைத் திறந்து பேசியதற்கே எதிர்க்கட்சிகள் ஓடிப்போய்விட்டார்கள். அவர் வாயைத் திறந்தால் திமுக நாட்டை விட்டே ஓடிவிடும்" என்று விமர்சித்தார்.